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FÓRMULA 1
Libres 1 GP de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1, en directo: La primera sesión en Silverstone, en vivo hoy, con Alonso y Sainz
Te contamos en directo la primera y única sesión de entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña, que se disputa este fin de semana con formato sprint
Temperaturas suaves
Las condiciones meteorológicas son favorables después de varios fines de semana de mucho calor en Barcelona, Mónaco o Austria. Todo apunta que este gran premio se va a desarrollar y de momento, con suave temperatura ambiente (21ºC), aunque en el asfalto se rozan los 40ºC
En marcha
Se abre el pit lane en Silverstone y solo una hora por delante para que los equipos puedan buscar la mejor configuración antes de abordar la clasificación sprint de esta tarde
Novedades
Algunos equipos han llevado mejoras a Silvertone: McLaren presenta nuevo suelo y actualiza los frenos, Haas tiene un nuevo alerón trasero y Racing Bulls modifica suelo y difusor. Entre los grandes, Red Bull y Ferrari tienen una novedad en los conductos traseros. Los demás -Aston Martin, Mercedes, Audi, Alpine y Cadillac-, no cuentan con evoluciones.
Antonelli, líder
Kimi Antonelli y Mercedes mandan en ambos Campeonatos Mundiales, pilotos y constructores, aunque el joven piloto italiano le cuesta más en los circuitos europeos y no gana desde Mónaco.
Visita a Aston Martin
Nuestro compañero Jorge Peiró ha tenido la oportunidad de visitar las instalaciones Aston Martin en Silverstone y conversar brevemente con Adrian Newey. Nos lo cuenta desde el circuito británico
En casa
Cinco pilotos británicos buscarán un plus en la carrera de casa y ante su afición: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Ollie Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (Visa RB).
Cinco ganadores y duro reto para los españoles
Cinco pilotos de la actual parrilla han ganado en Silverstone, la cuna de la Fórmula 1, entre ellos los dos españoles, Fernando Alonso (2006 y 2011) y Carlos Sainz (2022). En cualquier caso no esperen 'milagros'. Williams y Aston Martin están muy lejos este año y para el madrileño y el asturiano será un duro desafío este fin de semana
Arrancamos
Buenas tardes. Abrimos la información en directo del GP de Gran Bretaña, novena cita de la temporada de Fórmula 1 y cuarta de las seis previstas este año en formato sprint. Eso significa que solo habrá una sesión de entrenamientos libres, la que les vamos a contar y que arranca a las 13.30 horas
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