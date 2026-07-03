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FÓRMULA 1

Libres 1 GP de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1, en directo: La primera sesión en Silverstone, en vivo hoy, con Alonso y Sainz

Te contamos en directo la primera y única sesión de entrenamientos libres del GP de Gran Bretaña, que se disputa este fin de semana con formato sprint

Fernando Alonso, en el circuito de Silverstone

Fernando Alonso, en el circuito de Silverstone / Aston Martin F1

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Laura López Albiac

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