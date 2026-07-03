Libres 1 GP de Gran Bretaña 2026 de Fórmula 1, en directo: La primera sesión en Silverstone, en vivo hoy, con Alonso y Sainz

Cinco ganadores y duro reto para los españoles

Cinco pilotos de la actual parrilla han ganado en Silverstone, la cuna de la Fórmula 1, entre ellos los dos españoles, Fernando Alonso (2006 y 2011) y Carlos Sainz (2022). En cualquier caso no esperen 'milagros'. Williams y Aston Martin están muy lejos este año y para el madrileño y el asturiano será un duro desafío este fin de semana