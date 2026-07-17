En directo
FÓRMULA 1
Libres 1 del GP de Bélgica de F1 2026: En directo, con Sainz y sin Alonso, hoy en vivo, en Spa-Francorchamps
El Gran Premio de Bélgica, décima cita del calendario 2026 de Fórmula 1, arranca sin Fernando Alonso, que en Libres 1 cede su asiento a Jack Crawford
Sanción a Norris
El vigente campeón Lando Norris no empieza con demasiada suerte este GP de Bélgica. McLaren cambiará la unidad de potencia del coche del británico, que recibirá una sanción de 10 posiciones en parrilla para el domingo
Spa y Barcelona
La Fórmula 1 encara el tramo final de la primera parte de la temporada antes del parón estival, que empezará el 27 de julio tras el GP de Hungría. Antes visita uno de los circuitos más legendarios de todo el calendario: Spa-Francorchamps, uno de los preferidos por los pilotos. A partir del próximo año, el trazado belga se alternará en años impares con el Circuit de Barcelona (pares), hasta 2032.
Novedades
Carlos Sainz sí estará en pista en esta primera sesión libre con su Wiillams. El equipo de Grove lleva hasta tres novedades aerodinámicas este fin de semana, al igual que Mercedes. Racing Bulls y Haas son los que más actualizaciones han traído a Bélgica según la lista de la FIA.
Crawford por Alonso
Recordar que Fernando Alonso no participa en esta sesión ya que Aston Martin ha aprovechado este gran premio para cumplir con la alineación obligatoria de jóvenes pilotos según la normativa de la FIA. El asturiano debutará por la tarde en Libres 2 y este mediodía será el reserva Jack Crawford el que se suba al AMR26.
Arrancamos
Buenos días. En quince minutos arranca el Gran Premio de Bélgica con la primera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Spa - Francorchamps. Desde aquí les contaremos cómo se desarrolla esta primera toma de contacto.
- La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
- Más de 50 mil franceses reclaman repetir la semifinal ante España por una supuesta mano de Lamine Yamal
- El rol que le espera a Ferran Torres en el PSG de Luis Enrique
- Desvelan los detalles del 'no' de Nico Williams al Barça
- Palo de Kane a Tuchel: 'Estoy destrozado. A este nivel, no es suficiente
- Laporte, 'fórmula Iñigo Martínez' como complemento de Cubarsí
- Bellingham lo vio venir: Tuchel acabó destripando a Inglaterra
- Máxima precaución con Lamine Yamal