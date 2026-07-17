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FÓRMULA 1

Libres 1 del GP de Bélgica de F1 2026: En directo, con Sainz y sin Alonso, hoy en vivo, en Spa-Francorchamps

El Gran Premio de Bélgica, décima cita del calendario 2026 de Fórmula 1, arranca sin Fernando Alonso, que en Libres 1 cede su asiento a Jack Crawford

Empieza la acción en Spa-Francorchamps

Empieza la acción en Spa-Francorchamps / @F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

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