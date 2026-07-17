Libres 1 del GP de Bélgica de F1 2026: En directo, con Sainz y sin Alonso, hoy en vivo, en Spa-Francorchamps

Spa y Barcelona

La Fórmula 1 encara el tramo final de la primera parte de la temporada antes del parón estival, que empezará el 27 de julio tras el GP de Hungría. Antes visita uno de los circuitos más legendarios de todo el calendario: Spa-Francorchamps, uno de los preferidos por los pilotos. A partir del próximo año, el trazado belga se alternará en años impares con el Circuit de Barcelona (pares), hasta 2032.