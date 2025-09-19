En directo SPORT
F1
Libres 1 del GP de Azerbaiyán de F1, en directo: resultados de Alonso y Sainz hoy en vivo
Sigue en directo la primera jornada del Gran Premio de Azerbaiyán que se disputa en el circuito urbano de Bakú.
La actividad del Gran Premio de Azerbaiyán arranca en Bakú con los primeros libres.
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
¡Salen todos con neumáticos nuevos! Veremos simulación de clasificación en estos últimos instantes de la sesión.
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
¡Leclerc se coloca segundo a 5 décimas de Norris! Por contra, su compañero de equipo ha roto el alerón delantero y ha entrado en boxes.
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
¡NORRIS PULVERIZA EL CRONÓMETRO! Baja un segundo su vuelta y consigue un tiempo de 1.42.704. La distancia con Max Verstappen, que es el segundo colocado, está a más de un segundo.
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
Todos los pilotos están mejorando sus tiempos. Están haciendo mucho parciales en verde. De momento, Norris lidera, segundo es Verstappen y tercero es Russell.
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
Vuelven a salir todos los pilotos con el neumático blando.
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
Se reaunuda la sesión. Tan solo quedan 20 minutos de Practice. La pista está muy sucia, veremos que pasa. ¿Habrá simulación de clasificación o solo ritmo de carrera?
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
La sesión se sigue sin reiniciar y el tiempo va pasando. Vamos a bajar de la media hora y ha habido muy poco rodaje.
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
Otro aspecto a tener en cuenta este fin de semana, es que hay probabilidad de lluvia. El mayor procentaje seria para los libres 3. Sin embargo, parece que lloverá esta noche. Además, el viento hará presencia durante todo el domingo.
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
Se acabó la bandera roja. Aún así, no ha salido al bandera verde.
F1| LIBRES 1 GP DE AZERBAYÁN
Al parecer no ha saltado nada del coche de Carlos, sino que se ha despegado una goma del circuito. Sainz ha pasado por el piano y con el difusor, la ha despegado.
- Newcastle - FC Barcelona, en directo: última hora de la Champions League, hoy en vivo: previa y alineaciones
- Graves acusaciones contra el Madrid: 'Un robo, con ellos en la Champions pasa siempre
- El 'niño prodigio' de 15 años que viaja a Newcastle
- El once de las dudas
- El Barça ya prepara la vuelta a Montjuïc
- Revés del TAS a Dani Alves
- Vanesa Lorenzo se sincera sobre su relación con Carles Puyol: 'No tenemos esa necesidad
- El aficionado del Liverpool responde a Simeone: 'Es un poco cobarde