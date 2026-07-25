Libres 1 Fórmula 1 del GP de Hungría, en directo hoy, en vivo, con Fernando Alonso y Carlos Sainz

Ferrari, favorito... a la espera de Mercedes

Ferrari es favorito en el Hungaroring, al menos, sobre el papel. Ayer en el primer día de acción demostraron su potencial en un circuito que les va como anillo al dedo. Charles Leclerc dominó los Libres 1, mientras que Lewis Hamilton lideró los Libres 2 y terminó el día como el más rápido.

Mercedes no quiso mostrar todo su potencial. Antonelli acabó por detrás de su compañero Russell y éste sólo pudo ser quinto, a un segundo de Hamilton. También los McLaren jugaron al 'escondite'. Este sábado, en Libres 3 empezarán a despejar dudas antes de la decisiva clasificación de la tarde (17 h.)