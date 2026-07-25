En directo
FÓRMULA 1
Libres 1 Fórmula 1 del GP de Hungría, en directo hoy, en vivo, con Fernando Alonso y Carlos Sainz
Sigue en directo la tercera y última sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 antes de la batalla por la pole en Hungaroring
Colapinto abre el 'fuego'
Franco Colapinto es el primer piloto en salir a pista. El argentino protagonizó ayer un aparatoso accidente, por fortuna sin consecuencias. Alpine tuvo trabajo extra para tener el coche a punto para hoy. Su primera vuelta: 1:22.4
Sainz, pesimista
Se aventura un fin de semana muy complicado para Carlos Sainz, que ayer vivió un primer día muy duro en el Hungaroring. El madrileño acabó último en el primer libre y mejoró muy poco por la tarde. Terminó 17º, a 2,6 de Hamilton.
Buen clima
La tercera sesión de ensayos libres se desarrollará en condiciones perfectas, con el asfalto seco y cielo despejado. La temperatura ambiente es de 24ºC y de 51ºC en la el asfalto
Se abre el pit lane
Comienza la última sesión de entrenamientos libres del GP de Hungría. Aún sin coches en pista. Recordemos que el tiempo de referencia del viernes fue el 1.18.729 de Lewis Hamilton
Ferrari, favorito... a la espera de Mercedes
Ferrari es favorito en el Hungaroring, al menos, sobre el papel. Ayer en el primer día de acción demostraron su potencial en un circuito que les va como anillo al dedo. Charles Leclerc dominó los Libres 1, mientras que Lewis Hamilton lideró los Libres 2 y terminó el día como el más rápido.
Mercedes no quiso mostrar todo su potencial. Antonelli acabó por detrás de su compañero Russell y éste sólo pudo ser quinto, a un segundo de Hamilton. También los McLaren jugaron al 'escondite'. Este sábado, en Libres 3 empezarán a despejar dudas antes de la decisiva clasificación de la tarde (17 h.)
Así ha cambiado el Aston Martin
La F1 ha captado el contraste entre el monoplaza de Aston Martin que corrió la pasada semana en Bélgica y el que ha hecho su aparición este fin de semana en Hungría
Un inicio "prometedor"
Adrian Newey calificó ayer de "inicio prometedor" el debut en pista del evolucionado coche de Aston Martin, aunque es evidente que queda un largo camino por delante. En Zandvoort llegará el motor nuevo de Honda y en Bakú y Monza habrá más mejoras en los monoplazas de Alonso y Stroll
Alonso, a por más
Fernando Alonso tuvo un esperanzador estreno del AMR26-B, la evolución del coche con el que comenzó la temporada y que tantos disgustos le ha dado. El asturiano tiene 16 razones para creer en la recuperación de Aston Martin
Asfaltado de urgencia
La curva 1 del circuito de Hungaroring se ha repavimentado parcialmente durante la noche a tenor de las quejas de los pilotos después de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
Vuelve Stroll
Después de perderse la segunda sesión libre del viernes tras romper la suspensión trasera de su Aston Martin por la mañana, está previsto que Lance Stroll vuelva a rodar con normalidad
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