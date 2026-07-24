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FÓRMULA 1

Libres 1 Fórmula 1 del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo

Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que se disputa en Hungaroring

Alonso, en el Hungaroring con el renovado Aston Martin

Alonso, en el Hungaroring con el renovado Aston Martin / @F1

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Laura López Albiac

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