Libres 1 Fórmula 1 del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo

Buen clima

Las condiciones de meteorológicas en Budapest son muy favorables: Asfalto seco y cielo nublado, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas están en 22.9ºC en ambiente y 41ºC en pista. Eso sí, mucha suciedad en el asfalto y de ahí que los tiempos aún tengan mucho margen de mejora