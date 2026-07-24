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FÓRMULA 1
Libres 1 Fórmula 1 del GP de Hungría, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 que se disputa en Hungaroring
Ilusión 'verde'
La F1 destaca al detalle todas las novedades del AMR26 en este GP de Hungría
Ferrari al frente
Hamilton mejora y se queda a tres décimas de su compañero de equipo, Charles Leclerc, que sigue comandando la tabla de tiempos con un gran crono (1.20.287). El británico es segundo, aunque no está contento con la manejabilidad del Ferrari, según ha comentado por radio
Sainz, investigado
Se anota una incidencia de Carlos Sainz por conducir de forma errática en la curva 12. El madrileño está lejos de cabeza con el Williams, de momento a 3.4 segundos del líder, que ahora es Leclerc, con 1:20:287
Buen clima
Las condiciones de meteorológicas en Budapest son muy favorables: Asfalto seco y cielo nublado, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas están en 22.9ºC en ambiente y 41ºC en pista. Eso sí, mucha suciedad en el asfalto y de ahí que los tiempos aún tengan mucho margen de mejora
La gran apuesta de Newey
Solo McLaren en 2024, cuando dio el gran salto en Miami, llevaba una cantidad similar de mejoras en el coche que las que incorpora el AMR26 -B de Alonso y Stroll este fin de semana, hasta 16 mejoras
Alonso ya rueda
Los dos Aston Martin salen a la pista del Hungaroring con el nuevo AMR26-B o EVO. Veremos que tal se comporta este nuevo coche
Cinco rookies y probadores
En estos Libres 1 se suben al coche cinco jóvenes pilotos o probadores de los equipos_ Leonardo Fornaroli se sube al McLaren de Oscar Piastri, Paul Aron al Alpine de Colapinto, Colton Herta al Cadillac de Bottas, Frederic Vesti al de Antonelli y Ryo Hirakawa al Haas de Bearman.
Se abre el pit lane
Empiezan a salir coches a pista. Una hora de ensayos por delante
La lista de mejoras
La FIA, como ya es habitual, ha publicado la lista de mejoras que presentan los equipos en cada gran premio. En Hungría Aston Martin encabeza el ranking con un total de 16 elementos. Les sigue McLaren, con 5,
El debut de Leonard
Para mejora, la que ha traído Fernando Alonso al circuito de Hungaroring, el escenario de su primera victoria en F1. El asturiano se ha paseado por el box de Aston Martin con su hijo Leonard en brazos. Su pareja, la periodista Melissa Jiménez, está también siguiendo en gran premio para DAZN.
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