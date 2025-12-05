En directo
Libres 1 de Fórmula 1, en directo: GP de Abu Dhabi, en vivo hoy
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos libres del decisivo último Gran Premio de Abu Dhabi de F1
Xavi Turu
Vive en SPORT las primeras sesiones de entrenamiento del circuito de Yas Marina en directo.
GP de Abu Dhabi
¡Menos de 5 minutos para que se ponga el semáforo en verde para esta primera FP1!
GP Abu Dhabi
Fin de semana de mucha concentración con todo por decidir... ¿Quién acabará por llevarse la corona esta temporada?
GP de Abu Dhabi
Estas son las sensaciones en el asfalto con unos 34 grados de temperatura sobre la pista y entre 27 y 28 grados de temperatura ambiente. En nada y menos empezarán a salir los monoplazas de sus boxes para tomar las primeras sensaciones sobre el circuito de Yas Marina.
GP de Abu Dhabi
¡¡Quince minutos para que empiecen los primeros entrenamientos libre en el Yas Marina!!
Los 3 primeros
A falta de esta última carrera con todo por decidir, Lando Norris (McLaren), encabeza el mundial con 408 puntos. No muy lejos tiene al siempre omnipresente Max Verstappen (Red Bull) con 396 puntos. Y por último, en el tercer puesto y acompañando a los dos pilotos más en forma de esta temporada, está Oscar Piastri (McLaren) con 392 puntos. Ya veis que toda está ajustadísimo para este último GP... Abu Dhabi dictará sentencia...
GP de Abu Dhabi
Lewis Hamilton llega a boxes después de un año un tanto irregular tanto para él como para la 'Scuderia' roja.
Último GP de la temporada
Abu Dhabi acoge este fin de semana el último gran premio con todo por decidir. Han sido varios los campeonatos que se han decidido en la última carrera y con un final más que abierto. El circuito de Yas Marina será un protagonista de lujo para saber quién se lleva la copa con un final de temporada trepidante.
¡¡MUY BUENOS DÍAS A TOD@S!!
Arrancamos con esta retransmisión para el directo de los primeros entrenamientos libres (FP1) en Abu Dhabi, que empezarán a las 10:30 horas (CET). El circuito de Yas Marina acoge el último gran premio de la Fórmula 1 de la temporada con todo muy igualado y todo por decidir. No se pierdan en SPORT todo lo más destacado para saber quién es el campeón de esta temporada en el motor de las cuatro ruedas.
