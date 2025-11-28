En Directo
FÓRMILA 1
Libres 1 de Fórmula 1 en directo: GP de Qatar, en vivo hoy
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar de F1
David Raurell
Vive en SPORT las primeras sesiones de entrenamiento del circuito de Lusail en directo.
8'
Lideran los dos españoles
Ha durado poco el primer puesto de Hadjar...
Fernando Alonso (1:21.562) y Carlos Sainz (+0.115) son los dos primeros pilotos de la sesión
10'
¡Ojo! Hadjar supera a Russell y rebaja el 1:22 para fijar un crono de 1:21.819.
Ya hemos superado el tiempo del año pasado.
13'
Entra Russell al pit lane. Recuerden que es el piloto que defiende el mejor crono de la sesión: 1.22:165.
Varios pilotos, además, salen a pista con neumáticos blandos. Carlos Sainz es el último de ellos
18'
Max Verstappen se une a George Russell en sus quejas por las respuestas del vehículo ante las dificultades que impone el circuito de Lusail.
Ningún piloto va demasiado sobrado en esta tarde de viernes
22'
Estamos viviendo un momento tranquilo en la sesión. Varios pilotos se encuentran en el pit lane.
28'
La realización televisiva se centra en Adrian Newey, que recuerden que es el nuevo 'team principal' de Aston Martin, la escudería de Fernando Alonso
31'
Poco a poco comienza a recuperar posiciones Lando Norris, que ya es undécimo a 0.744 segundos de Russell, que sigue liderando los Libres 1.
De hecho, hace pocos minutos el piloto de McLaren ha preguntado a su equipo en qué punto del circuito podía recuperar los 1.6 segundos de desventaja que tenía con el liderato. Ya ha hecho la mitad del trabajo.
35'
¡Problemas para Lando Norris!
El piloto de McLaren está sufriendo de sobreviraje y agarre en Qatar. Actualmente se encuentra en el último puesto en la clasificación de la sesión
37'
La mayoría de los pilotos se encuentran ahora mismo en el pit lane.
De hecho, tan solo quedan cinco en pista en estos momentos: Albon, Sainz, Tsunoda, Leclerc y Norris
42'
Intercambio del liderato en Qatar entre Verstappen y Russell. Ambos pilotos están monopolizando la primera posición de la sesión de entrenamientos libres.
Cabe destacar también el papel de Fernando Alonso, que ha llegado a ser el segundo más veloz
- Szczesny: 'Ya estoy harto, no se lo deseo a nadie
- Messi, la palanca que necesita el Barça
- Lesión Fermín: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- El gran objetivo de Laporta con el Spotify Camp Nou: 'Se hará seguro
- Szczęsny relata su dura vida familiar: 'Mi hermana murió aplastada y mi padre me humillaba en público
- Llegan curvas para el Barça: siete partidos antes de Navidad con escollos importantes
- Rashford tiene la clave para el Barça: 'Sabemos qué ha fallado
- El polémico mural de Lamine que provoca división en el barrio de la Torreta: 'No midieron las consecuencias