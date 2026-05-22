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Libres 1 Fórmula 1 Canadá 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Canadá, que se disputa en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal

Fernando Alonso en pista

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Cristina Moreno

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