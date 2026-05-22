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Libres 1 Fórmula 1 Canadá 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Canadá, que se disputa en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Canadá, que se disputa en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal
Hay pocos pilotos en estos momentos en la pista con los blandos. Tan solo Alonso y su compañero Stroll, además de Checo Pérez, apuestan por este compuesto.
Fernando Alonso está rodando en estos momentos. Buenas sensaciones en la vuelta que acaba de finalizar. Ha pintado de lila el primer sector y mejora en los dos siguientes para pasar del puesto 12 de la tabla al quinto. Primeros giros dle asturiano con los neumáticos blandos.
Bastantes pilotos en pista en estos momentos. Tan solo algunos se mantienen en los garajes, entre ellos Max Verstappen y su compañero Isak Hadjar.
Se acaba la bandera roja. El semáforo se pone en verde y los coches pueden volver a pista. Los McLaren no quieren perder tiempo y ya vemos a Piastri rodando.
Informa la FIA que durante este GP se está probando el nuevo sistema de luces traseras. Una novedad que tiene como objetivo es que los pilotos que vienen por detrás sepan, en tiempo real, cuánta energía eléctrica está desplegando el coche que va por delante y evitar así colisiones por diferencias drásticas de velocidad.
Bandera roja
Finalmente hay bandera roja. Liam Lawson sigue en pista mirando como su RB sigue parado. No podrá seguir pero se resiste a apartarse de su monoplaza.
¡Virtual Safety car! Liam Lawson está parado al final de la recta. Ha perdido la dirección asistida según explica pro radio el piloto de RB. Por el momento se baja de su monoplaza. Veremos si pueden retirarlo o tendrá que haber bandera roja.
Tras casi diez minutos de sesión, Max Verstappen ha marcado la primera referencia a seguir: 1:15.895
¡Problemas para Colapinto!
Y apenas tras cuatro minutos de actividad ya tenemos el primer coche con problemas. Colapinto se ha quedado casi parado y está intentando llegar a su box para ver si pueden solucionar el problema y volver a pista. Según ha dicho por radio no le funcionan los frenos.
Ya estan los libres en marcha. Una hora por delante para empezar a ver cómo funcionan esos nuevos componentes.
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