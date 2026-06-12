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Libres 1 Fórmula 1 Barcelona 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que se disputa en Montmeló
El de Mercedes no quiere hacer concesiones, ni siquiera en los entrenamientos. Ha pintado de morado todos los parciales y vuelve a la primera posición de la tabla con 1:16.363, también con los compuestos blandos.
Muchos pilotos en pista con los neumáticos blandos. Es el momento de que empiecen a bajar los tiempos. El primero en conseguirlo es Max Verstaooeb, que mejora en 0.3 el registro de Russell.
¡Salida de pista de Bortoleto! Sobreviraje para el piloto de Audi, que salva el contratiempo y vuelve a pista sin problemas. Según explica por radio, tiene problemas con la parte trasera y siente el coche inestable.
30 minutos por delante
Llegamos al ecuador de la sesión y sigue valiendo el tiempo de George Russell. Recordamos que tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso han tenido problemas con sus coches durante la primera parte de este P1, aunque ambos han podido regresar a la pista.
Sainz ostenta en estos momentos la décima posición de la tabla, mientras que Alonso es 17º a 3.8 del mejor crono.
Mucho talento en esa imagen pero... ¿creen que en la foto están también los dos próximos campeones del Mundial 2026 de MotoGP y Fórmula 1?
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Como es habitual en cada Gran Premio, aparecen los VIP en el trazado. En el Circuit se encuentra ya este viernes un ilustre campeón, aunque en este caso de las dos ruedas. Marc Márquez no ha querido perderse el GP de casa. El de Cervera ha pasado por el box de Audi donde se ha encontrado con Carlos Sainz (padre) y después ha podido saludar al líder del campeonato, Kimi Antonelli.
36 minutos por delante
¡Vuelve a pista Fernando Alonso! Según informan desde 'DAZN' podrían haber cambiado la cola del escape, del turbo hacia atrás.
Comunicación de la FIA: se anota el incidente entre Sainz y Lawson en el que el madrileño ha impedido la trayectoria del RB.
Y del box de Williams los problemas se trasladan al de Aston Martin. Ha pasado algo en el motor del coche de Fernando Alonso. Levantan el capó motor los mecánicos e incluso fueron corriendo a buscar un extintor. Al final no ha hecho falta pero tocará revisar lo que ha sucedido.
Parece que se han solventado los problemas por completo en el coche de Sainz. En su primera vuelta lanzada el madrileño se coloca con el séptimo mejor tiempo (1:19.337), a 1.9 del registro de Russell. Browning sigue en el garaje.
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