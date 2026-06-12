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Libres 1 Fórmula 1 Barcelona 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que se disputa en Montmeló

El piloto español de Aston Martin Fernando Alonso en el circuito de Mónaco

El piloto español de Aston Martin Fernando Alonso en el circuito de Mónaco / SEBASTIEN NOGIER / EFE

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