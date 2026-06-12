Libres 1 Fórmula 1 Barcelona 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

30 minutos por delante

Llegamos al ecuador de la sesión y sigue valiendo el tiempo de George Russell. Recordamos que tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso han tenido problemas con sus coches durante la primera parte de este P1, aunque ambos han podido regresar a la pista.

Sainz ostenta en estos momentos la décima posición de la tabla, mientras que Alonso es 17º a 3.8 del mejor crono.