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Libres 1 Fórmula 1 Austria 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Austria, que se disputa en el Red Bull Ring
'Despierta' McLaren
Oscar Piastri se coloca tercero a 1 décima de los Mercedes y Norris aprovecha su breve tiempo en pista. Tras pasarse casi toda la sesión en el garaje por problemas en su McLaren, el campeón ya rueda séptimo
Sale Norris
Checo Pérez ha sufrido un corte de ignición, que le ha hecho quedarse parado entre las curva 4 y 5 del Red Bull Ring. Norris sale por fin del garaje a falta de 12 minutos
Hamilton, tercero
Russell se supera y sigue segundo, aunque ahora a solo 40 milésimas de Antonelli. Hamilton escala a la tercera posición, aunque a 7 décimas
Gasly, al límite
Susto de Pierre Gasly en la salida de la curva 4 del Red Bull Ring. El francés se ha ido muy largo probando los límites del Alpine y ha estado a punto de acabar en la grava.
Tregua
Poca acción en pista ahora mismo. Muchos pilotos han vuelto al garaje a la espera de comenzar las simulaciones de clasificación con el neumático blando.
Kimi, el más rápido con blandos
El líder del Mundiak Kimi Antonelli rebaja su propio mejor tiempo hasta 1:07.796 y deja a una décima y media a su compañero George Russell con los blandos. Lindbland (Racing Bulls) y Verstappen ruedan a un segundo de los de Brackley.
Media sesión
Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull) siguen sin poder salir a pista cuando la sesión llega a su ecuador.
Max, 'rey' de Austria
El organizador recuerda que Max Verstappen es el piloto con más victorias en el circuito Red Bull Ring, propiedad de la compañía de bebidas energéticas. El neeerlandés atesora cuatro victorias en el GP de Austria y una en el GP de Estiria, en el mismo escenario, por lo que suma un total de 5 triunfos.
Antonelli, al frente
Kimi Antonelli aún no ha montado los blandos, pero está al frente de la tabla tras mejorar sensiblemente su tiempo de referencia y colocarse en 1.08.4, con su compañero Russell, a casi tres décimas. Max Verstappen ha escalado hasta la tercera plaza, a medio segundo del italiano. Fernando Alonso es 17 a casi 4 segundos
Max, a la tercera
Al fin, al tercer intento, el RB22 ha arrancado con normalidad y Max Verstappen ya está dando su vuelta de instalación en pista. Ha perdido 20 minutos.
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