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Libres 1 Fórmula 1 Austria 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

Sigue en directo la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Austria, que se disputa en el Red Bull Ring

Fernando Alonso durante la anterior cita en Barcelona

Fernando Alonso durante la anterior cita en Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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Laura López Albiac

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