Libres 1 Fórmula 1 Austria 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

Max, 'rey' de Austria

El organizador recuerda que Max Verstappen es el piloto con más victorias en el circuito Red Bull Ring, propiedad de la compañía de bebidas energéticas. El neeerlandés atesora cuatro victorias en el GP de Austria y una en el GP de Estiria, en el mismo escenario, por lo que suma un total de 5 triunfos.