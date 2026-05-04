Liam Lawson se salvó de la sanción tras hacer volar por los aires a Gasly

El Gran Premio de Miami de F1 dejó tras de sí una serie de incidentes que se transformaron en trabajo extra para los comisarios. Después de la carrera, varios pilotos tuvieron que pasar por las oficinas para explicar y defender sus perspectivas. Entre los más perjudicados estuvo Charles Leclerc, que recibió una sanción de 20 segundos por salirse de la pista en varias ocasiones sin motivo justificado.

También Verstappen recibió una penzalización de 5 segundos, aunque sin efecto en su clasificación. Entre los que se salvaron de la amonestación estuvo Liam Lawson, tras un incidente que acabó con Pierre Gasly dando vueltas de campana por la pista.

El incidente sucedió en los primeros compases de la carrera. Al entrar en la curva 17, Gasly quiso adelantar a Lawson por el exterior, lo que obligó al neozelandés a realizar una maniobra defensiva y a bloquear los frenos. Una maniobra con la que acabó golpeando la parte trasera del Alpine, que salió despedido hasta chocar con una de las protecciones.

Los dos Williams esquivaron por los pelos el accidente y aunque los dos pilotos implicados salieron ilesos, la carrera se acabó para ambos. El coche de Gasly acabó boca abajo y provoco un 'Safety Car' mientras los comisarios retiraban el coche. El RB, con evidentes daños, tomó el camino de los garajes en la vuelta 6.

Tras escuchar las versiones de los implicados y revisar los datos, los comisarios decidieron no aplicar ninguna sanción.

Comunicado de la FIA / FIA

"El piloto del coche 30 (Lawson) explicó que, justo antes de la colisión, tuvo un problema técnico, ya que su caja de cambios falló al frenar. Los comisarios revisaron los datos del coche y la telemetría y confirmaron que hubo claramente un fallo de la caja de cambios justo antes del incidente en cuestión. Las comunicaciones por radio también coincidían con el hecho de que hubo un fallo de la caja de cambios", explica la nota de la FIA.

"Por lo tanto, aceptamos la explicación del piloto de que se trató de un fallo de una pieza mecánica del coche y que no había nada que pudiera hacer para evitar la colisión. También hemos considerado si el piloto del coche 30 tenía la capacidad de anticipar el fallo de la caja de cambios y hemos decidido que no le habría sido posible hacerlo. Dadas las circunstancias, los comisarios determinan que la causa de la colisión fue un fallo mecánico, y no un error del piloto, por lo que el piloto del coche 30 no tuvo la culpa de la colisión", zanja el comunicado emitido por el organismo internacional.

Decepcionados y molestos

Por su parte, los dos pilotos implicados asumieron los sucedido. En el caso de Gasly, restó importancia al problema de Lawson y lamentó no haber podido progresar en una carrera en la que partían con opciones tras una buena clasificación. “No debería haber ocurrido, pero estoy más decepcionado por no haber conseguido los puntos para el equipo en un fin de semana en el que claramente los merecíamos. No fue agradable dentro del coche y creo que se podría haber evitado, así que es un poco molesto”, explicaba el francés.

Lawson, en Miami / AFP7 vía Europa Press

“Obviamente, es una lástima para los dos”, comentó por su parte Lawson. “Entré en la última curva y, al frenar, perdí el control de la caja de cambios y se puso en punto muerto. Básicamente, no tenía marchas y no podía parar. Nunca me había pasado algo así”, argumentó el neozelandés.

“Obviamente es un problema bastante grave para nosotros y es lo que nos obligó a retirar el coche. Es una pena porque también ha dejado fuera a Pierre. Al principio de la carrera estaba encontrando el equilibrio, por eso estuve defendiendo mi posición. Eso es bastante frustrante, y obviamente, un problema mecánico que nos deja fuera es decepcionante", zanjó el de RB.