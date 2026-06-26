Liam Lawson, sobre el duro momento que le costó su salud mental: "La gente decía las cosas más horribles que te puedas imaginar"

El aterrizaje de Liam Lawson en el equipo oficial de Red Bull fue un visto y no visto. El piloto neozelandés se unió al proyecto del equipo oficial a principios de 2025, como sustituto de Checo Pérez, dejando atrás el Racing Bulls. Competir para el equipo campeón, con Max Verstappen como compañero, era un auténtico sueño... pero solo duró dos carreras. Volvió a recalar en el segundo equipo de la marca de bebidas energéticas después de que en Milton Keynes considerasen que no estaba rendiendo lo esperado.

Sobre aquella etapa y mucho más ha reflexionado recientemente Lawson en el podcast 'High Performance'. También sobre el odio que recibió a través de redes sociales tras el GP de México de 2024, momento en el que causó un incidente que afectó a Pérez. "No había visto nada igual. Los mensajes, los comentarios en las publicaciones… La gente decía las cosas más horribles que te puedas imaginar", se lamentaba Lawson.

Fue entonces cuando decidió tomar una decisión drástica: quitarse las redes sociales por el resto de la temporada y posteriormente, cuando volvió a ellas, silenciar en ellas todo lo que tuviese que ver con la Fórmula 1. "Está completamente silenciado. No veo nada al respecto. Si alguien me dice ‘¿has oído esto?’, no tengo ni idea", contaba. Aquello "marcó una gran diferencia" en su vida y trayectoria, y comenzó a vivir más tranquilo.

El difícil salto a Red Bull

Sobre su breve paso por Red Bull también se sinceró. "Intenté que no me afectara pero me acompañó durante toda la temporada. Incluso intenté hacer como que no pasó, que no pasé dos carreras allí, la forma en la que se desarrolló todo fue una locura. ‘Voy a hacer como que nunca he estado aquí’", expresaba.

El piloto de Nueva Zelanda es consciente de que "podría haber hecho un mejor trabajo" durante aquellas dos carreras". "De alguna forma, sé que podría haberlo hecho mejor, eso lo primero. No hicimos nada de test, nada, solo medio día en Jerez antes de comenzar la temporada. En los test de Baréin tuvimos muchos problemas y estuvieron comprometidos por eso, así que me presenté en la primera carrera con poca preparación", expresaba.

Liam Lawson pilotando el RB21 en el GP de China de 2025 / WU HAO / POOL / EFE

Tras la segunda carrera del curso en Shangái, no dio mucho tiempo para digerir la llamada en la que le informaban de que debía poner punto y final a su etapa como piloto de Red Bull. "Volviendo a Reino Unido para hacer simulador, me llamaron el lunes al teléfono y me dijeron que me cambiaban, no me lo dijeron antes del Gran Premio, fue algo muy complicado con lo que lidiar porque teníamos la carrera con Japón en unos días, o la semana después. No tuve tiempo para digerirlo porque tenía que subirme al V Carb y hacerlo lo mejor posible", recordaba.

"Nunca tuve tiempo de digerirlo porque la temporada va muy rápido, ni siquiera en el parón de verano, ahí pensé ‘¿a quién le importa? Llevo media temporada y ahora estoy en otra posición'", terminaba diciendo.