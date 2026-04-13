La leyenda de Michael Schumacher ya tiene su propia película... y el tráiler ya está fuera

No es la primera vez que una leyenda del automovilismo llama la atención de los productores y directores en la gran pantalla. De hecho, Ayrton Senna ya fue protagonista en 2010 de la película dirigida por Asif Kapadia basada en la trayectoria profesional del tricampeón de Fórmula 1. Posteriormente, en 2024, Netflix le dedicó una serie documental. Y ahora el protagonista no es otro que Michael Schumacher. El heptacampeón, absoluto referente en la disciplina, tendrá su propia película 'The Kaiser: el nacimiento de una leyenda', y el tráiler ya ha visto la luz.

Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento del cortometraje, pero sí se ha podido saber que narrará los inicios de la trayectoria profesional del piloto y su debut en 'El Gran Circo', así como toda la presión que lo rodeó en sus inicios en la categoría. La película estará producida por Grey Universe Ltd. junto con sus socios B2Y Productions, NFK y A1.

Tal y como se puede observar en la web oficial de la cinta, se especifica que la película "combina hechos históricos reales con una narración envolvente, capturando la intensidad, la presión y la humanidad que se esconden tras el casco". Por otro lado, también se especifica que para las tomas grabadas para el 'filme' no se ha utilizado IA generativa, sino que se ha creado "utilizando técnicas cinematográficas tradicionales".

En cuanto al encargado de ponerse en la piel de 'El Káiser', será el actor Jivko Sirakov. Inevitablemente, también se dará vida a otros pilotos o personas relacionadas con la trayectoria profesional del piloto. Entre ellos, al mismo Senna, a quien dará vida Kristo Stoichkov. Dimiter D. Marinov será Eddie Jordan, Raymond Steers representará al exmanager Willi Weber y Viktoria Antonova será la mujer del piloto, Corinna Schumacher.

"The Kaiser es un cortometraje cinematográfico que cuenta la historia desconocida del ascenso de Michael Schumacher, desde su debut revelador en 1991 hasta los momentos decisivos que forjaron una leyenda", aseguran desde la producción de la película.

El éxito de la película de F1

Este 'filme' llega un año después del estreno de la película F1, protagonizada por Brad Pitt, que sigue el regreso de un piloto llamado Sonny Hayes a la élite del automovilismo mundial. La película recibió valoraciones positivas de la crítica y recaudó más de 634,0 millones de dólares en todo el mundo. Fue la novena película más taquillera de 2025 y la película más taquillera en la trayectoria profesional de Pitt. Sin duda, la Fórmula 1 se ha convertido en un nicho de éxito en la gran pantalla.