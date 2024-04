Lewis Hamilton: "Vettel sería una opción increíble para Mercedes"

Desde que Ferrari anunció la llegada de Lewis Hamilton a sus filas para 2025, son muchos los nombres que han sonado para ocupar el asiento del siete veces campeón del mundo en Mercedes. La plaza vacante en la escudería alemana es altamente deseada en el campeonato, y pilotos de la talla de Max Verstappen o Fernando Alonso han sido vinculados con un posible traspaso.

A pesar de que Toto Wolff ha asegurado que aún no se ha tomado ninguna decisión, los favoritos para sentarse en el monoplaza la próxima temporada parecen ser Kimi Antonelli, piloto de Fórmula 2, y Max Verstappen, vigente campeón del mundo. En un segundo plano se encuentran los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, y a este grupo se ha añadido una nueva opción: Sebastian Vettel. Y es que en la antesala del Gran Premio de Japón, se ha especulado con la posibilidad de que el tetracampeón del mundo vuelva a la Fórmula 1 para unirse a la escudería de Brackley.

Ante este último rumor, Hamilton ha expresado su deseo de ver a Vettel en su equipo actual: “Me encantaría que ‘Seb’ volviera. Creo que sería una opción increíble para el equipo. Un piloto alemán, un ganador múltiple que tiene cuatro títulos mundiales, alguien que tiene valores extraordinarios y que seguirá llevando a este equipo hacia adelante. Me alegraría mucho que volviera”, declaró el inglés.

Además, en sus últimas apariciones públicas, el alemán no ha cerrado la puerta a un posible regreso a la máxima categoría del automovilismo, de la que anhela la sensación de velocidad única que te da la competición. Aunque el rumor del regreso de Sebastian no tiene mucha fuerza, no se puede descartar por completo. El piloto alemán ya ha participado en un test del WEC, y mantiene contacto permanente con Toto Wolff.

Por su parte, George Rusell también se ha pronunciado respecto a este tema, dejando la puerta abierta a la llegada de Vettel: "Sebastian es una gran persona. Es cuatro veces campeón del mundo y sin duda su personalidad se echa de menos en la parrilla. Estoy muy contento y abierto a tener a cualquiera como compañero de equipo, ya sea un campeón del mundo o un novato; eso no cambia mi forma de trabajar", apuntó el inglés.