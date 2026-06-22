Lewis Hamilton & Marc Márquez: Todo al rojo por la corona

¿Qué tienen en común Marc Márquez y Lewis Hamilton?. Más de lo que parece: ambos son campeones de motorsport, uno con siete títulos de MotoGP y otro, con siete de F1. Los dos visten de rojo, el primero con Ducati y el segundo, con Ferrari. Ambos son ya veteranos, aunque el británico es ocho años mayor que el catalán. Y ahora, los dos van a por otro mundial. Después de su victoria en Brno, Marc está a 40 puntos del líder Bezzecchi. Y a Lewis su triunfo en Barcelona le dejó a 41 puntos de Antonelli.

Pero hay más. Para ambos se trata de una cuestión de fe. Y de resiliencia. Hamilton encadenó seis coronas con Mercedes en la triunfal era híbrida de los de Brackley, pero en sus últimas temporadas con las flechas de plata el británico se estancó en la zona media y el año pasado, en su debut con Ferrari, cayó en un oscuro pozo. “Soy un inútil, quizá en Maranello deberían buscar otro piloto”, llegó a decir Lewis en sus horas más bajas, después de superar la peor racha sin podios de un piloto de Ferrari en toda su historia.

Márquez tardó cinco años, desde aquella maldita caída en Jerez 2020, en volver a ser campeón. Pero tras protagonizar el mayor regreso deportivo de todos los tiempos, conquistando su noveno título (séptimo en la clase reina), una nueva caída, embestido por Marco Bezzecchi en Indonesia, recién coronado, volvió a lastrarle.. Desde entonces, ha pasado ya dos veces por quirófano y sigue sufriendo en su hombro derecho, aunque poco a poco va recuperando sensaciones.

Ganó en Hungría, un circuito de curvas de izquierdas, que le van mejor dada su situación, pero aún más importante, este domingo impuso su ley en Brno, donde predominan las curvas de derechas. Terminó exhausto, pero con recompensa. Aprovechó la ausencia del líder, Bezzecchi, sancionado tras su incidente con un comisario, así que la victoria en la República Checa le permitió recortarle 25 puntos al italiano. En la sprint del sábado, fueron otros siete. Cuando volvió a la pista después de su caída en Le Mans, Márquez estaba a 102 puntos. Ha recuperado 62 en solo dos grandes premios y todavía quedan 483 en juego.

Para Hamilton, la cabalgada hacia la que podría ser su octava corona, rompiendo el histórico empate a siete con Michael Schumacher, comenzó en Mónaco, un circuito emblemático en el que atesora tres victorias (la última, ya lejana, en 2019 con Mercedes). En el Principado, el británico no pudo doblegar al piloto del momento, el joven líder del Mundial Kimi Antonelli, que a sus 19 años suma cinco triunfos de siete posibles. Pero subió al segundo escalón del podio, demostrando que no ha perdido su ambición.

En el Circuit de Barcelona, Ferrari superó a Mercedes en la estrategia, Antonelli no acabó por un fallo de fiabilidad del W17 y Hamilton se vio beneficiado por un coche de seguridad provocado por el abandono de su eterno rival Fernando Alonso. Esta vez la suerte estuvo de su lado, aunque de todos modos, Lewis iba lanzado a por su séptima victoria en Montmeló, donde ya es el piloto más laureado de todos los tiempos. La emotiva celebración que siguió dejó claro que el de Barcelona fue el mejor fin de semana del británico desde que llegó a Ferrari.

La situación sigue siendo favorable a Mercedes y Antonelli, pero los de Maranello ‘amenazan’ con un nuevo paquete de evoluciones para este fin de semana en Austria. Hamilton se siente conectado al proyecto y conduce con más solvencia que su compañero Charles Leclerc el SF-26.

Ni Hamilton ni Márquez tienen el campeonato en sus manos. Pero ambos han conseguido algo que hace unas semanas parecía muy difícil, volver a estar inmersos de lleno en la lucha. Y tratándose de ellos, todo es posible. ¿Apuestan al ocho?