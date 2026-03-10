Lewis Hamilton y su histórica estadística negativa con Ferrari

Con aires renovados ha empezado Lewis Hamilton la temporada 2026. Tras un gris 2025, el piloto de Stevenage ha recuperado las ganas y en su temporada 20 en la Fórmula 1 se siente "más joven que nunca".

"Me siento muy fresco, mientras que Arvid dice que tiene 18, yo siento que tenga 18 también, todo está en la cabeza. Me siento genial", aseguraba en la previa del GP de Australia que inauguró el curso. Unas palabras que demostró después en la pista, mostrándose competitivo y regresando a su habitual actitud combativa, con muchos mensajes por radio, pidiendo y dando instrucciones a su ingeniero.

El podio estuvo cerca aunque finalmente fue su compañero en Ferrari, Charles Leclerc, el que acabó en la ceremonia del champán como tercer clasificado de la prueba por detrás de los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli. Hamilton acabó cruzando cuarto, a +16.144 del ganador y a menos de un segundo del monegasco pero con la sensación de que el objetivo está cada vez más cerca.

"Debido a un error de estrategia, no vimos cómo se desarrollaría la situación con dos Ferraris en la lucha contra dos Mercedes. Puede que esta vez se hayan quedado cortos, pero confío en que no tardarán en volver a subir a lo más alto del podio", analiza Jolyon Palmer, expiloto de F1 en la web oficial del campeonato. La primera oportunidad será ya este mismo domingo en el Gran Premio de China que tendrá como aliciente extra la primera sprint del curso, programada para el sábado (04:00 CET).

Escenario propicio

El escenario, de entrada, es propicio a Lewis Hamilton. Ningún piloto ha conseguido más victorias (6), más poles position (6), más vueltas rápidas (4) y más podios (9) en el Gran Premio de China que el de Ferrari, quien también es el mejor en cuanto a vueltas como líder (306) y puntos (221).

De hecho, una de las pocas alegrías para el británico el curso pasado llegó en este trazado, cuando se llevó la victoria en la sprint. Después consiguió otro podio en la carrera corta del GP de Miami en la que fue tercero. Fue su segundo y último éxito del curso.

Superando a Didier Peroni

Más allá de las sprint, Hamilton no consiguió subir al podio en ninguna de las carreras de la temporada pasada (24) y de esa manera firmó una cifra histórica para un piloto de Ferrari. Tras el Gran Premio de las Américas, decimonovena prueba del calendario 2025, se convirtió oficialmente en el piloto que más carreras ha necesitado para subir al podio con la escudería del 'Cavalino rampante'.

Pironi, en una imagen de archivo / X

Hasta entonces ese dudoso honor estaba en manos de Didier Peroni, quien necesitó 19 GP para subir al podio. Lo logró en el GP de San Marino de 1982. Hamilton, por el momento, suma ya 25: los 24 del curso pasado y el primero de este, el GP de Australia. Una cifra que contrasta con las estadísticas de Alonso, Räikkönen y Mansell, quienes consiguieron la victoria en su primera carrera como pilotos de Ferrari.

En total, el de Stevenage acumula 27 Grandes Premios sin subir al podio, lo que es ya su peor racha histórica desde su debut en la Fórmula 1. Su peor registro hasta el momento habían sido 13 carreras entre 2023 y 2024.