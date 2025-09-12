Lewis Hamilton y Carlos Sainz, un intercambio doloroso y con los mismos problemas

En sus once temporadas en Fórmula 1, Carlos Sainz ha pasado por cinco escuderías y en todas ha dejado muy alto el listón, destacando por su profesionalidad y capacidad para progresar. Sin embargo, en su primer año con Williams los problemas del madrileño se han perpetuado y lleva ya seis carreras consecutivas sin puntuar. "Es mi peor racha en F1", confesó el pasado domingo en Monza.

Sainz está a 54 puntos por detrás de su compañero de equipo Alex Albon, en su cuarta temporada completa con el equipo, a falta de ocho carreras. En Italia, Carlos, que no ha sumado puntos desde Canadá, en junio, volvió a quedarse sin premio (13º), mientras Albon elevó su cuenta personal y la del equipo con un espectacular séptimo puesto.

"Creo que me he sentido bien con el coche todo el año, pero no es un coche que me guste conducir. No es mi estilo de conducción favorito. Es algo muy particular que hay que tener en cuenta al conducir", reconoció Sainz. “Para nuestro primer año, mi récord de clasificación y mi ritmo de carrera siempre son buenos. Se trata simplemente de conseguir un resultado cuando estamos teniendo muchas dificultades como equipo", añadió.

“En Monza también tuvimos problemas de batería durante toda la carrera que no tuvimos el viernes, así que siempre son pequeñas cosas que, a pesar de tener el ritmo todo el año, no parecen darnos un respiro”, lamenta.

Hamilton tampoco se adapta

Curiosamente, el particular 'calvario' que vive Carlos Sainz en Williams tiene un claro paralelismo con la crisis de Lewis Hamilton, su sustituto en Ferrari, desde que llegó a Maranello. Los tifosi y la prensa italiana lo coronaron anticipadamente como 'salvador' del equipo, el piloto que iba a devolver a la Scudería a lo más alto.

Después de 16 grandes premios vestido de rojo, Hamilton es sexto en el campeonato, con 46 puntos menos que su compañero Leclerc y muy lejos de la batalla de los McLaren. El líder, Oscar Pîastri, le saca 207 puntos.

Esta temporada el británico ha llegado a tocar fondo, con una feroz autocrítica que le llevo a decir que "quizá Ferrari debería buscar a otro piloto, porque soy un inútil, soy el problema". A pesar de que su sexto puesto en el GP de Italia apaciguó sus 'animos', Hamilton reconoció que todavía está lejos de sentirse cómodo al volante del SF-25.

Después de doce años pilotando un Mercedes, las diferencias con el coche italiano han complicado mucho la adaptación de Hamilton, que sufre especialmente con el sistema de freno motor de su coche actual.

“En definitiva, estoy conduciendo con un estilo de conducción ajeno, con un coche con el que no me siento 100% cómodo. Creo que lo que tengo claro es que sé que he conducido este coche durante todo el año, pero en mis años anteriores fui parte de un coche que va evolucionando con el tiempo. Te sientes cómodo con él y conoces el estilo de conducción al dedillo. Este año, al llegar a la pista, tengo que aplicar un nuevo estilo de conducción que aún me resulta desconocido. No lo siento natural", explica el inglés.