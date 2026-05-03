F1
Leo Messi aterriza en el GP de Miami de F1
El argentino compareció en el Hard Rock Stadium junto a su mujer y sus hijos para seguir de cerca la cuarto cita del calendario del Mundial de F1
El Gran Premio de Miami de F1, pese a que apenas afronta su cuarta edición, se ha convertido en una cita casi ineludible en el calendario para los VIP. Aunque es habitual que en los Grandes Premios se integren en el paddock personalidades de diferentes ámbitos, en el Hard Rock Stadium el número es aún más alto si cabe.
Durante los dos primeros días de competición, por las instalaciones del complejo de Miami Gardens han pasado todo tipo de VIP, desde actores como Patrick Dempsey, el conocido protagonista de la serie Anatomia de Grey, hasta Noah Lyles y Mikaela Shiffrin, dos de los deportistas estadounidenses más laureados.
Este domingo, pese al cambio de horario y a la insistente lluvia que ha caído durante toda la mañana, las personalidades han hecho acto de presencia. Entre los que no han querido perderse la cita se encuentra Leo Messi, quien ha acaparado gran parte de la atención en la previa de la carrera.
El actual jugador del Inter de Miami de la MLS, ha aprovechado que esta prueba se celebra en su ciudad de residencia para vivir un GP desde dentro. El astro argentino ha llegado unas horas de la competición junto a su mujer, Antonella Rocuzzo y sus hijos.
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