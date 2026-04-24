Un legendario campeón de Fórmula 1 carga contra el reglamento: "Me solidarizo con los pilotos"

Suma y sigue en críticas al nuevo reglamento de Fórmula 1 para 2026. Y esta vez de uno de los expilotos más reconocidos de las últimas décadas. Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo (2010, 2011, 2012 y 2013), asegura que entiende las críticas que ha levantado la nueva era en el Gran Circo y explica que le da miedo que esto cambie el deporte que tan bien conoce.

De esta forma, el alemán ha secundado las opinión de varios pilotos de la parrilla actual, como Max Verstappen o Carlos Sainz, quienes se han mostrado especialmente críticos con el cambio en el tipo de conducción, especialmente con las nuevas unidades de potencia, con un 50% de energía eléctrica y que provocan que la gestión de la energía sea un factor clave en el pilotaje. De hecho, el neerlandés llegó a referirse a ella como una "Fórmula E con esteroides". La diferencia de velocidad al terminarse esta energía también ha provoado que la seguridad esté en debate.

La importancia de la esencia del deporte

"Desde el punto de vista deportivo, entiendo y comparto las críticas", expresó el expiloto de Red Bull y Ferrari en la televisión pública sueca, el canal SVT. Vettel cree que el problema en sí no son los nuevos coches, más cortos, más estrechos y también más ligeros, sino el tipo de conducción. "Probablemente los coches sean divertidos de conducir, pero no será tan divertido competir con ellos debido a las regulaciones y las dificultades que conllevan", continuaba diciendo.

'Seb' considera que lo que no debe perderse es la esencia de las carreras. "Me solidarizo con los pilotos y soy muy crítico con que no se pierda la esencia y el corazón de este deporte, que consiste en encontrar al piloto más rápido en el coche más rápido para ganar la carrera", expresó.

La parrilla de Fórmula 1 durante el GP de Japón / Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Eur

"Espero que, desde una perspectiva deportiva, los cambios hagan más felices a los pilotos, porque, en definitiva, ellos son la cara de este deporte. Si salen del coche llenos de adrenalina y entusiasmo, eso entusiasma a los aficionados", apuntaba el expiloto.

Las críticas de Checo Pérez

En las últimas horas, un piloto de la parrilla actual también ha mostrado su descontento con el pilotaje actual. Se trata nada más y nada menos que de Checo Pérez, uno de los que más experiencia acumula en la categoría y que pilotó para Red Bull durante cuatro temporadas antes de tomarse un año de descanso y volver este curso con la recién aterrizada Cadillac. "Sí, definitivamente es muy diferente esta Fórmula 1 y la realidad es que nadie la entiende, ni los ingenieros, ni nosotros los pilotos. Es una realidad que los coches no son tan divertidos como eran antes", comentó el piloto en un evento en Ciudad de México.

"Como piloto buscas ir siempre lo más rápido posible, pero ahora tiene un papel más relevante la parte eléctrica y de recarga, eso la hace muy diferente y por eso nos ha costado tanto trabajo", expresó Pérez, una recarga que también ha traído cola por la diferencia de velocidad y el riesgo de accidentes graves, como el de Bearman en Japón. "Llega un momento en el que vas 80 o 90 kilómetros por hora más rápido que el auto de adelante y no sabes por qué. Es difícil, no tienes la información de lo que está pasando, a ese cambio de reglas nos tenemos que adaptar todos", expresó el piloto mexicano.

Estas críticas llegan después de los cambios anunciados el pasado lunes en relación al nuevo reglamento. El lunes Nikolas Tombazis, director técnico de la FIA, junto a los Team principal de todos los equipos, los CEOs de los Fabricantes de Unidades de Potencia y la FOM mantuvieron una reunión telemática donde se tomaron varias decisione en cuanto a cambios en las reglas. Todas ellas entrarán en vigor en Miami a excepción de los cambios en la salida de la carrera, que se probarán en la prueba estadounidense y se analizarán posteriormente según los resultados.