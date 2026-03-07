Bruno del Pino, el legado de De la Rosa se mantiene vivo en el Mundial: "Al ganar, he pensando en ti, Pedro"

En una jornada negra para los pilotos españoles en las diferentes categorías del Mundial, la nota positiva la puso el joven Bruno del Pino, sobrino de un ilustre del paddock como Pedro de la Rosa.

El piloto barcelonés, de 19 años, debutó con el Van Amersfoort Racing de la mejor manera posible, llevándose su primera victoria en Fórmula 3 tras una accidentada carrera. Del Pino subió al primer escalón del podio en la prueba que abría la jornada en Australia, escoltado por su compañero de equipo, el francés Enzo Deligny y el italiano del Rodin Motorsport, Brando Badoer.

Control de la carrera

Bruno partía en carrera desde la primera posición, gracias al formato de salida inversa, con Deligny a su lado. Todos los esfuerzos estaban concentrados en mantener la plaza y evitar ser superado por su compañero. Y la estrategia salió a la perfección, completando las primeras vueltas sin cometer errores.

Por detrás, los pilotos del de PREMA, Louis Sharp y James Wharton, se enzarzaban en su particular batalla. Un duelo que acabó con un toque entre ambos y una bandera roja en pista. A falta de 12 vueltas para el final, y con solo 8 completadas, los comisarios daban por zanjada la carrera y el del Pino se hacía con su primera victoria.

"Fue una pena que la carrera terminara antes de tiempo, por supuesto, la salud de los demás pilotos es más importante, pero es una buena forma de empezar la temporada, aunque sea con la mitad de los puntos", explicó del Pino en la rueda de prensa posterior.

El catalán se convirtió así en el cuarto piloto español en ganar en la categoría tras David Vidales, Pepe Martí y Mari Boya y desató la emoción en la familia, y en especial en un Pedro de la Rosa que apenas podía mantener la emoción mientras entrevistaba a su sobrino tras la clasificación de la Fórmula 1. "En qué has pensado cuando has ganado", le preguntaba. "Me he acordado de vosotros, de toda la familia", afirmaba sonriente el joven piloto del Van Amersfoort Racing.

Una victoria por todos

"Me ha encantado que cuando he llegado ahí después de ganar estabas ahí y nos hemos dado un buen abrazo, y luego cuando ha sonado el himno, que te he visto aplaudiendo, no me ha salido una lagrimilla porque no soy muy de llorar, pero estaba ahí con una sonrisa inmejorable", ha comentado del Pino. "Que sepas que a mi me ha caído una lagrimilla y he pensado 'Pedro, te estás haciendo mayor'", respondía bromeando su tío.

Humor a parte, el barcelonés quiso dedicar su victoria a "todos los que han estado y tú eres una gran parte de ello, desde pequeño hemos estado juntos y más feliz imposible". "Van a venir muchas más", le aseguró Pedro. "Mañana toca remontar", le recordaba.

Este domingo Bruno partirá desde la duodécima posición que consiguió en la sesión de clasificación. "La P12 no es el lugar desde el que quería empezar, aunque me ha llevado a estar aquí hoy. Pero, por supuesto, aprendiendo del ritmo que hemos tenido hoy, creo que somos bastante capaces de sumar buenos puntos mañana. Obviamente, los demás pilotos también van a luchar por ello, así que mañana será una carrera difícil, pero como he dicho, mantendremos el impulso de cara a mañana, intentaremos mejorar lo máximo posible y ya veremos cómo va la carrera mañana", valoró.