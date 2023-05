¡Leclerc, sancionado con tres posiciones!

El piloto de Ferrari saldrá desde la sexta plaza en Montecarlo 'Tapó' a Norris en el túnel y la FIA decidió sancionarle

La suerte de Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco no mejora. El piloto nacido en el Principado no ha podido nunca tener buenos resultados en su casa, y la tercera casilla obtenida en la clasificación de este sábado parecía la oportunidad perfecta para optar al podio. Pero no será así: el de Ferrari recibió una penalización de tres posiciones y saldrá sexto.

Los comisarios estudiaron la sanción a Leclerc tras un incidente con Lando Norris en el final de la Q3. Leclerc, que ya había hecho su vuelta rápida, entró al túnel casi en parado cuando Lando marcaba su tiempo, provocando que el piloto de McLaren tuviera que frenar en seco para evitar la tragedia.

Por tanto, tras finalizar la sesión, la FIA anunció que dicha acción le conllevará a Charles partir en la sexta plaza y no tercera, como inicialmente lo había conseguido.

Disfruta de toda la temporada de Fórmula 1. DAZN, Bienvenidos a la mejor parte.

Verstappen partirá en la pole, Fernando Alonso segundo y, tras lo sucedido con Leclerc, ahora será Ocon el que se aparque en la tercera casilla, con Carlos Sainz justo detrás en la cuarta y Lewis Hamilton quinto.