¡ Leclerc ya rueda con Ferrari en el Madring !

El silencio habitual de los pabellones de IFEMA y Valdebebas se ha roto este jueves con el rugido de los monoplazas de Fórmula 1. Ferrari y en concreto Charles Leclerc han estrenado esta mañana el circuito que en septiembre albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, aprovechando los 200 km permitidos por la FIA a los equipos con fines promocionales en un filming day.

Mientras los operarios siguen trabajando a todo ritmo para tener listas la infraestrucuras que reunirán a más de 100.000 espectadores del 11 al 13 de septiembre, los de Maranello están certificando que la pista cumple con las exigencias de la alta competición. El ayuntamiento de Madrid ha cortado al tráfico las calles adyacentes al complejo desde primera hora de la mañana para garantizar la seguridad de los entrenamientos.

Si bien la primera vuelta oficial al circuito madrileño la dio Carlos Sainz al volante de un Ford Mustang, el primer coche de Fórmula 1 ha sido un Ferrari. El piloto madrileño, embajador del circuito, protagonizó también una exhibición con el FW45, el Williams de 2023, pero fue en 2025, pero en un trazado de un kilómetro, en paralelo al Recinto Ferial de IFEMA, cuando el actual trazado era solo un proyecto.

La Scuderia, que corre con sus gastos en este test, ha aceptado la invitación cursada meses atrás por el Madring para poner a prueba la pista y se ha desplazado a la capital de España con un contingente de 80 técnicos y mecánicos, así como sus pilotos titulares, Charles Leclerc, ganador el pasado domingo en Silverstone y Lewis Hamilton, que logró su primer triunfo vestido de rojo el pasado mes de mayo en Barcelona.

Cada uno tendrá aproximadamente 20 vueltas para recopilar datos y de paso completar su ensayo general de cara a la carrera de septiembre. La prueba permite evaluar el diseño definitivo de los 5,4 kilómetros de cuerda y sus 22 curvas, incluída la espectacular Monumental. Leclerc ha completado una primera vuelta a bordo de un Maserati de calle para a continuación salir del box al volante del SF-26, con el que se impuso en el GP de Gran Bretaña. Ferrari prepara nuevas actualizaciones de su monoplaza para la cita de Spa, la próxima semana.