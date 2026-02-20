Leclerc manda por la mañana en Bahrein y el Mercedes se para

Aston Martin ha dilapidado la última mañana de test en Bahrein. Después de que Honda lanzara un comunicado en el que asumía el problema de su unidad de potencia en jueves, cuando Fernando Alonso tuvo que despedirse anticipadamente de los test, los japoneses han advertido que no tenían piezas de recambio y deberían limitar la acción también en esta jornada, a cargo de Lance Stroll.

Aston Martin ha necesitado tres horas y 45 minutos para sacar el AMR26 a pista y Stroll sólo ha completado dos vueltas, en las que ha tenido tiempo de pasarse irse a la escapatoria. Los de Silverstone viven una situación dramática a falta de dos semanas para que arranque el Mundial en Australia (6-8 marzo).

Mercedes, el ‘coco’ de la parrilla, tampoco se ha librado de problemas de ‘juventud’ y el W17 se ha quedado parado, dejando a Kimi Antonelli en el garaje las dos últimas horas de la matinal.

Si en Aston Martin se ‘borraban’ de las tandas largas, los demás equipos si han puesto a prueba su ritmo, además de la velocidad a una vuelta. Y Ferrari ha sido protagonista. Charles Leclerc se puso al frente en la tabla de tiempos desde primera hora (1.33.689), por delante de Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri con el McLaren.

La tabla de tiempos ya no se ha movido en la parte final de la sesión y Leclerc además de ser el más rápido, ha sido también el segundo piloto que más ha rodado (80 vueltas), solo superado por Esteban Ocon (82), que ha dejado su Haas con motor Ferrari en cuarta posición, a 8 décimas de Leclerc.

Carlos Sainz, que rueda todo el día con Williams, ha superado ya la distancia total de carrera, dando 66 vueltas esta mañana, aunque con tiempos discretos, todavía a 1.5 segundos de su ex compañero en Ferrari.

En cuestión de kilometraje, el motor Mercedes, que usan Mercedes, McLaren, Alpine y Williams, ha completado 238 vueltas, mientras que el propulsor de Ferrari (Ferrari, Haas, Cadillac) ha dado 233. Red Bull, con sus dos equipos, ha hecho 136 y Audi ha cerrado con 64 giros. Honda solo ha dado dos.