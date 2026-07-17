Leclerc y Hamilton maldicen con Madring

Charles Leclerc estuvo a punto de soltar un improperio cuando le preguntaron por el imponente peralte de ‘La Monumental’, la curva más icónica del trazado de Madring. Se tuvo que aguantar las ganas porque estaba delante de todo el mundo, en la rueda de prensa oficial de la FIA.

“Es una curva donde creo que en la clasificación tendremos que… lo diré con educación, tendremos que ser muy valientes porque estará al límite…”. Valientes por no decir otra cosa. La curva 12 de Madrid no te perdona, ni te da una segunda oportunidad, ni media licencia. Tienes que mantener el pie abajo durante el medio kilómetro de asfalto inclinado que hay. Sin ver el final a izquierdas porque la curva es ciega. Solo se ve el cielo.

El monegasco disfrutó como un crío cuando rodó el otro día en el ‘filming day’ de Ferrari. “Creo que va a ser genial, va a ser una curva realmente genial, puede convertirse en una de las curvas más emblemáticas de la temporada, especialmente una vez que se construya la tribuna. Y creo que eso también mejorará la experiencia en esa curva", destacó Leclerc, que quedó prendado de los encantos del trazado.

Ifema acogerá Fórmula 1 por primera vez del 11 al 13 de septiembre. “¿Se adaptará a mi estilo de conducción? Me gustan los circuitos urbanos en general, Así que no tengo dudas de que me encantará Madring. Si se adaptará a mí o no, realmente no lo sé. Pero una cosa es segura: tendrás que darlo todo y eso es algo que siempre disfruto en los circuitos urbanos”, concluyó el monegasco.

Hamilton, por llevar la contraria

En algunos asuntos, Hamilton y Leclerc, compañeros en Ferrari, son el día y la noche. El británico también rodó con el SF-26 en Madrid pero hizo unos comentarios sobre la pista española bastante diferentes a los de Leclerc.

"Solo dimos unas pocas vueltas y estaba muy polvoriento, como sucede en un circuito nuevo. Como era de esperar, no había agarre, así que los neumáticos estaban básicamente cubiertos de polvo y así todo el tiempo”, soltó.

El feedback del heptacampeón fue empeorando conforme seguía hablando de Madring: "Parece un circuito que va a ser... quiero decir, la temperatura en la pista era de unos 60 grados todo el tiempo. Parece que será un circuito de vuelta de clasificación, y prácticamente no hay rectas, así que parece un lugar difícil para adelantar”.

Es verdad que, a primera vista, no parece fácil adelantar en carrera, aunque todavía no se ha competido en este escenario y todo son especulaciones. Habrá que ver 22 coches grandes, con baterías, batirse el cobre. Ahora, las clasificaciones, tal y como adelanta ese gran piloto de sábados que es Leclerc, pueden ser emocionantes y para disfrutarlas con palomitas.

Al estilo Jeddah, el piloto que más se pegue a los muros es el que hará la pole. Puede ser espectacular verlos arriesgar tanto bajo el sol madrileño. Hamilton, a pesar de sus apuntes, reconoce que disfrutó sus 100 kilómetros de rodaje y añadió que fue una “experiencia genial ser el primero en probar un nuevo circuito de Fórmula 1”. ¿Quién será el siguiente en rodar en Ifema?