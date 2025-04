Leclerc y Hamilton, fe ciega en Ferrari

El Gran Premio de China para Ferrari estuvo lleno de altibajos, los del equipo italiano pasaron de ganar la carrera al sprint del sábado con Lewis Hamilton a la doble descalificación del domingo. Leclerc y Hamilton terminaron la carrera en quinto y sexto lugar respectivamente, pero unas horas más tarde se conoció la expulsión.

Los eliminados de China

Los pilotos de Ferrari no fueron los únicos descalificados, Pierre Gasly, piloto de Alpine también se sumó a la sanción. El monoplaza de Leclerc se descalificó por no dar con el peso mínimo exigido, al igual que el de Gasly. Mientras que, el coche de Hamilton se eliminó porque el bloque de protección trasero de su monoplaza tenía un grosor inferior al mínimo requerido por el campeonato.

Esperanza en Ferrari

Las adversidades sufridas en el inicio de temporada no han cuestionado la confianza de los pilotos del equipo: "Tengo confianza porque siempre que cometes errores, aprendes de ellos, especialmente cuando cuestan tanto" afirmó Leclerc en los micrófonos de F1.

El monegasco añadió las consecuencias que había generado la doble descalificación a Ferrari: "Todos jugamos al límite e intentamos acercarnos todo lo posible, pero tener ambos coches fuera fue un verdadero dolor de cabeza. Ha sido una primera parte de la temporada muy difícil".

Aprendizaje de los errores

"Las dos primeras carreras fueron difíciles, el ritmo no fue el esperado, y perder aún más puntos de los que ya teníamos le duele mucho al equipo" añadió Leclerc. "Siempre que ocurren este tipo de eventos, intentamos comprender y analizar qué falló y modificar ligeramente el proceso. Fueron muchos factores los que se sumaron, y el margen que obtuvimos no fue suficiente" afirmó.

La última temporada

En el inicio de temporada, Ferrari comentó con esperanza competir por los dos mundiales. Aunque después del mensaje las competiciones no han salido como esperaban, Leclerc no se da por vencido. "Si nos remontamos al año pasado, viendo las primeras carreras, la situación en términos de rendimiento era bastante peor que la actual" explicó del 16.

"En cierto modo esperábamos que Red Bull dominara toda la temporada y, al sumar los puntos disponibles al principio de la temporada con el rendimiento que tuvimos, terminamos luchando por el campeonato, lo que superó con creces nuestras expectativas" recordó Charles.

A pesar de los problemas, el monegasco se muestra confiado en el proyecto de esta nueva temporada: "Definitivamente, no hay esa sensación en el equipo en este momento. Sin embargo, sentimos que no hemos aprovechado al máximo lo que podíamos en las dos primeras carreras, y eso es frustrante. Pero eso no significa que no podamos recuperarnos. Paso a paso, aún podemos tener una temporada increíble".

El debut de Hamilton con Ferrari

Las sensaciones y el pensamiento de Hamilton se mostró muy similar al de su compañero de equipo, el británico admitió gran admiración por cómo el equipo había lidiado con la descalificación. "Estuve en la fábrica durante la semana y me impresionó cómo el equipo asimiló y trabajó en el análisis y descubrió formas de trabajar mejor en el futuro" explicó Hamilton a los micrófonos de la Fórmula 1, durante el primer día en Suzuka.

El piloto británico confirmó que Ferrari podrá seguir gestionando cualquier problema que surja durante la temporada, mientras que él continúa su adaptación al nuevo equipo. "Estoy seguro de que podemos solucionar cualquiera de los problemas que tengamos. Tenemos todo lo que necesitamos en este equipo. He dedicado estos últimos meses a observar cómo funciona el equipo" explicó Lewis.

"No me sentí muy desanimado ni nada por la descalificación. Esos son los momentos en los que más se aprende como equipo y me impresionó mucho. Fueron muy constructivos y todos mantuvieron una actitud positiva, así que seguimos adelante" concluyó el británico.