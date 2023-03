Leclerc: "No habrá ningún milagro este fin de semana"

Ferrari acumula solo 26 puntos en lo que va de Mundial y las alarmas están encendidas El monegasco afirma que podrán ser rápidos en 'qualy', pero que en carrera no cambiará nada

Ferrari no ha empezado el Mundial de la mejor manera. Solo suma 26 puntos en su casillero y las sensaciones del monoplaza en carrera son decepcionantes. Además, está claramente por detrás de Aston Martin, Mercedes y por supuesto, de Red Bull.

No obstante, el panorama no parece que vaya a cambiar a corto plazo. Según ha explicado Charles Leclerc en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Australia, no debemos esperar un milagro este fin de semana en cuanto al rendimiento del SF-23.

Aún así, igual que su compañero Carlos Sainz, tiene esperanzas en el futuro. "Estamos totalmente motivados para volver, sabemos en qué debemos trabajar, pero no creo que haya ningún milagro este fin de semana", ha admitido.

El inicio de Ferrari dista mucho del que protagonizó en 2022, cuando a estas alturas, Charles Leclerc era líder del Mundial. Por eso, Charles es consciente de que no podrá igualar la victoria que consiguió el año pasado en este mismo trazado.

A pesar de eso, abre la puerta de la esperanza para el futuro después de la carrera en Australia. "Luego tenemos tres semanas de descanso e intentaremos usarlo de la mejor manera y traer las mejoras lo más rápido posible", ha añadido.