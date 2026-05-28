Leclerc entra en pánico con Hamilton al volante del nuevo y polémico Ferrari: "¡Por favor, no hagas esto! ¡Para!"

La parrilla de Fórmula 1 afronta un fin de semana de descanso antes del doblete que conformarán las citas en Mónaco y el Circuit de Barcelona-Catalunya, por lo que los pilotos tienen unos días de descanso para alejarse del ritmo frenético de las carreras. Mientras Oscar Piastri desconectó visitando el TT Isla de Man, los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, cumplieron con compromisos con la fábrica de Maranello... en un momento especialmente delicado para ella.

En las últimas horas, la fábrica italiana ha acaparado los focos y no precisamente de forma positiva. La compañía automovilística presentó el pasado lunes el nuevo Ferrari Luce, su primer coche cien por cien eléctrico y además, familiar. Dos conceptos que no pegan demasiado por la seña de identidad de la compañía de Maranello. Un modelo que se ha ganado todo tipo de críticas, también de ex pesos pesados de la fábrica, y que provocó que las acciones se desplomaran un 8% apenas unas horas.

Se mostró muy crítico Luca di Montezemolo, quien abandonó la presidencia de Ferrari en 2014, tras 23 años como uno de los rostros clave en la fábrica. "Si digo lo que pienso realmente dañaría a Ferrari. Se están arriesgando a la destrucción de un mito", soltó. “Espero que al menos quiten el logo del Cavallino de ese coche”, expresó, visiblemente decepcionado.

En medio de todo este caos, Ferrari ha lanzado un vídeo en el que sus dos pilotos en Fórmula 1, Hamilton y Leclerc, aparecen probando el coche en Fiorano. En él, al contrario de todas las críticas recibidas, destacan el diseño y la potencia del coche, de más de 1.000 caballos y que permite conducir a más de 310 km/h.

"Es muy diferente a cualquier cosa que hayamos visto antes en Ferrari, y ya sabemos que es muy de Ferrari eso de mirar hacia el futuro e innovar", dice Leclerc en un vídeo compartido por la fábrica. "Te sientes sujeto todo el tiempo, incluso al tomar las curvas", aseguraba Hamilton tras montarse en él.

Y es que ambos pilotos fueron grabados mientras conducían el coche en el trazado italiano. Primero Lewis, con Charles de copiloto, y al revés. "¡Uh! bonito, muy bonito", decía Hamilton. "¿Por qué me hacéis hacer esto?", decía a su lado Leclerc, suspirando. Y es que el monegasco se mostraba con una cara de susto considerable... y eso que él sabe lo que es ir a grandes velocidades. Eso sí, con él manejando el volante.

"No, no, no, no... por favor, no hagas esto", decía Charles, mientras Hamilton seguía acelerando y partiéndose de risa al ver la reacción de su compañero de box. "LH, LH, LH, LH, cuidado, cuidado... ¡WOW! ¡LH! ¡Para!", gritaba. Unas imágenes que no han pasado desapercibidas para los fans del 'Gran Circo', que vieron a dos de sus pilotos en un ambiente más relajado y divertido.