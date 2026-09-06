Leclerc, duda para el Madring tras su accidente en Monza

Charles Leclerc fue el primer piloto en rodar con un Fórmula 1 en el nuevo circuito Madring, que el próximo fin de semana se estrena en el calendario de la Fórmula 1 como escenario del Gran Premio de España 2026. El piloto de Ferrari, que un mes atrás participó en un llamativo test en el trazado madrileño, podría perderse esa carrera tras el fuerte accidente que ha protagonizado este domingo en Monza. De momento, es duda a la espera de las pruebas a las que se someterá esta semana.

El monegasco ha perdido el control de coche a gran velocidad en la Parabólica del circuito italiano, se ha estrellado contra las protecciones y ha sufrido un violento impacto, superior a 50 Fuerzas G. Aunque Leclerc ha podido salir del Ferrari por su propio pie, se ha sentado en la cuneta al notar visión borrosa en su ojo izquierdo, siendo atendido en primera instancia por los comisarios y las asistencias médicas, que le han trasladado a la clínica del circuito.

Por fortuna ha recuperado la visión en instantes y los doctores no han detectado lesiones importantes: "El cuello estaba bien, solo tuve un pequeño problema de visión al principio", reveló Leclerc. "Con el ojo derecho no me veía muy bien, pero ahora ya está todo bien, así que eso era lo que más me preocupaba al salir del coche. Después de eso, solo un poco de dolor aquí y allá, lo cual es normal tras un accidente como este, así que nada más", ha explicado.

Pero aunque su mensaje era tranquilizador, Leclerc tendrá que pasar pruebas más exhaustivas para determinar si puede correr el próximo fin de semana. "Creo que tendré que someterme a bastantes revisiones extras que aún nos quedan por hacer, probablemente esta noche y mañana, para asegurarnos de que estaré completamente bien para Madrid. Debería ser así, pero más vale prevenir que curar", ha añadido.

Su disgusto era doble, por el accidente y por la decepción ante los tifosi en casa de Ferrrari: "Es muy frustrante, pero así son las cosas ahora mismo, no puedo cambiar los resultados. Tendré que mirar hacia adelante y, con suerte, recuperarme para poder correr en Madrid", ha zanjado.