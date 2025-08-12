Leclerc defiende a Hamilton: "No tengo ninguna duda de que es algo puntual"

El piloto británico confiaba en un prometedor futuro junto a la escudería italiana, pero lleva catorce Grandes Premios sin poder alcanzar el podio. Lewis solo pudo alzarse con el triunfo en la carrera al spint de China y a partir de ese momento empezó la decadencia.

La temporada se ha presentado más complicada de lo esperado para Lewis Hamilton y tras la carrera de Hungría dejó caer unas duras palabras para él mismo. "El problema siempre soy yo. Soy un inútil. Absolutamente inútil. El equipo no es el problema, puedo ver al otro coche en la pole. El equipo probablemente necesite cambiar de piloto". Tras las duras críticas, Charles Leclerc salió a defender a su compañero de equipo y justificó la ausencia de resultados como un bajón puntual.

Ferrari busca el éxito

Leclerc se mostró optimista, al igual que lo hizo Frédéric Vasseur y el equipo ha mostrado apoyo al siete veces campeón del mundo. "Al fin y al cabo, somos un equipo, y por mucho que quiera terminar por delante de Lewis, quiero que ambos tengamos éxito, y que Ferrari tenga éxito. Obviamente, este fin de semana ha sido difícil para Lewis, pero no tengo ninguna duda de que es algo puntual" explicó Leclerc a 'PlanetF1'.

El apoyo desde Ferrari

"Estoy seguro de que la segunda parte de la temporada será mucho más positiva" las declaraciones también fueron compartidas por 'SoyMotor.com'. Por otro lado, Vasseur se mostró confiado en el nuevo fichaje de la escudería italiana: "Sinceramente, no necesito motivarlo. Está frustrado, pero no desmotivado. Puedo entender la frustración. Todos estamos frustrados, pero estamos empujando en la misma dirección" concluyó.