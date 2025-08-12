Fórmula 1
Leclerc defiende a Hamilton: "No tengo ninguna duda de que es algo puntual"
Tras las malas sensaciones en el Gran Premio de Hungría, las críticas hacia Lewis Hamilton han incrementado y en algunas ocasiones se ha contemplado la retirada
El piloto británico confiaba en un prometedor futuro junto a la escudería italiana, pero lleva catorce Grandes Premios sin poder alcanzar el podio. Lewis solo pudo alzarse con el triunfo en la carrera al spint de China y a partir de ese momento empezó la decadencia.
La temporada se ha presentado más complicada de lo esperado para Lewis Hamilton y tras la carrera de Hungría dejó caer unas duras palabras para él mismo. "El problema siempre soy yo. Soy un inútil. Absolutamente inútil. El equipo no es el problema, puedo ver al otro coche en la pole. El equipo probablemente necesite cambiar de piloto". Tras las duras críticas, Charles Leclerc salió a defender a su compañero de equipo y justificó la ausencia de resultados como un bajón puntual.
Ferrari busca el éxito
Leclerc se mostró optimista, al igual que lo hizo Frédéric Vasseur y el equipo ha mostrado apoyo al siete veces campeón del mundo. "Al fin y al cabo, somos un equipo, y por mucho que quiera terminar por delante de Lewis, quiero que ambos tengamos éxito, y que Ferrari tenga éxito. Obviamente, este fin de semana ha sido difícil para Lewis, pero no tengo ninguna duda de que es algo puntual" explicó Leclerc a 'PlanetF1'.
El apoyo desde Ferrari
"Estoy seguro de que la segunda parte de la temporada será mucho más positiva" las declaraciones también fueron compartidas por 'SoyMotor.com'. Por otro lado, Vasseur se mostró confiado en el nuevo fichaje de la escudería italiana: "Sinceramente, no necesito motivarlo. Está frustrado, pero no desmotivado. Puedo entender la frustración. Todos estamos frustrados, pero estamos empujando en la misma dirección" concluyó.
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- La Guardia Civil comienza a vigilar y a multar por el enganche de la parte trasera del coche tras la nueva ley: casi 500 euros
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- El 'sorpasso' de Eric Garcia
- Rashford siembra la duda para Mallorca
- Falta de confianza alarmante en Nico Williams
- La salida de Iñaki Peña al Como se atasca
- La operación salida del City abre de nuevo las puertas a Rodrygo