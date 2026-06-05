Leclerc da el pistoletazo de salida a un mercado pendiente de Verstappen... y del futuro de Alonso

No había sitio mejor para que Charles Leclerc anunciase su futuro que su GP de casa. La previa del fin de semana de carreras en Mónaco estuvo marcada por el primer gran anuncio del curso: el monegasco continuará en Ferrari tras anunciarse un contrato multianual. De esta forma, se dio el pistoletazo de salida al 'mercato' de cara a 2027, del que hay pocas certezas y muchas incógnitas aún... y el que, sin duda, tiene piezas clave como Max Verstappen. Una vez más, todo apunta que el neerlandés tendrá la llave de todo movimiento.

La relación entre Leclerc y Ferrari no podría explicarse de otra manera que no sea haciendo el paralelismo con una larga historia de amor. El 'predestinato' ha sido desde 2019 la gran apuesta de Ferrari, firmando números históricos, a la altura de Michael Schumacher. Y es que Charles es ya el segundo piloto que más GP ha disputado vestido de rojo, con un total de 155, por los 180 del 'Káiser'.

Es una realidad que la extensión de los contratos de pilotos no es pública en todos los casos, y tampoco se puede conocer del cierto las cláusulas que existen en ellos. Es por eso que cuesta dar por sentado cualquier dato relacionado con este tema. Aunque sí que hay ciertos indicios que invitan a imaginar cómo podría empezar a dibujarse la parrilla de cara a 2027.

En el otro lado del box de Ferrari, tampoco hay indicios de cambio. "Todavía tengo contrato. Así que para mí todo está 100% claro", dijo Lewis Hamilton en la previa del GP de Canadá, dejando entrever tener un acuerdo con la Scudería de Maranello para 2027. De esta manera, despejaba todos los rumores que apuntaban a una posible retirada. Y es que si bien 2025 fue un primer año vestido de rojo muy complicado, en 2026 ya suma dos podios. Dicha progresión invita a pensar que, tal vez, en la fábrica no contemplen un cambio de planes. Aunque en Fórmula 1... nada puede darse por sentado.

Mercedes... ¿a por Max?

Por otro lado, tampoco parece que McLaren planee cambios en su alineación con un Lando Norris como vigente campeón y un Oscar Piastri que también batalló por el título del pasado curso. Y una de las mayores incónitas llega con Mercedes. El gran inicio de curso de Kimi Antonelli, quien aterrizó en la escudería a principios de 2025 y es líder y ganador de cuatro carreras este año, no apunta a que en Brackley se planteen su marcha... pero distinto es el caso de George Russell.

Ya el pasado curso se habló de un posible cambio de cromos con Max Verstappen, quien estaba bastante descontento con el rendimiento del Red Bull... pese a tener contrato hasta 2028 en Milton Keynes. Y precisamente, el tetracampeón vuelve a tener la llave del mercado. Russell ha logrado una victoria este curso y es segundo en el mundial, pero, ¿estaría dispuesta Mercedes a dejar pasar la oportunidad de tener un piloto como Max en sus filas si este lo desea?

La realidad es que el neerlandés se ha mostrado muy crítico con esta nueva generación de monoplazas, dejando incluso entrever una posible retirada... pero el proyecto de Mercedes es con diferencia el más sólido y al que todo piloto querría sumarse en estos momentos. Y más después de ser tentado ya una primera vez. Sea como sea, si Max decide marcharse de la Fórmula 1 sin fichar por Mercedes, también quedaría un asiento libre en Red Bull.

La situación de los españoles

También los españoles son clave en el escenario de 2027. Carlos Sainz firmó un sólido final de primer curso con Williams, subiéndose al podio en dos ocasiones, pero el proyecto del FW47 para este curso no cumplido las expectativas. Con problemas de sobrepeso, el rendimiento no ha sido el esperado, pero poco a poco van rascando los primeros puntos. Lo que está claro, es que en Grove quieren conservar al madrileño, uno de los 13 pilotos de la parrilla actual en ganar una carrera.

Fernando Alonso durante el fin de semana en Canadá / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Y después está Fernando Alonso. Se desconoce, aún, que será de su futuro. El asturiano aseguró semanas atrás no tener prisa. "Amo lo que hago. Amo correr. Hice mi primera carrera cuando tenía tres años y ahora tengo 44, así que llevo 41 años de mi vida detrás de un volante. Por eso, el momento en que tenga que dejar de correr será una decisión muy difícil de tomar y complicada de aceptar, pero todavía no ha llegado ese momento y con suerte espero seguir el próximo año", dijo Fernando a finales del pasado mes de abril. Sin duda, muchas incógnitas por resolver.