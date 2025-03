Leclerc 'calienta' el pulso con Hamilton: "Ferrari es más grande que cualquier piloto"

"En Ferrari no hay lugar para un piloto en particular. Ferrari es más grande que cualquier piloto. Siempre ha sido así". La sentencia de Charles Leclerc en vísperas del Gran Premio de Australia anticipa el duelo que viene esta temporada entre dos de los pilotos más ambiciosos y talentosos de la parrilla. Lewis Hamilton ha llegado a Maranello con el estatus de estrella y en pocos días se ha convertido en un ídolo de masas en Italia. Pero en la pista, Leclerc va a intentar aprovechar su oportunidad para reivindicarse batiendo al heptacampeón.

"Eso es lo que hace a Ferrari tan especial, hay apoyo para el equipo, no para un piloto en específico. Obviamente, Lewis llega al equipo como una leyenda del deporte y por eso hay mucha más atención puesta en él que en mí en este momento. Lo acepto perfectamente, me parece bien, pero no creo que haya una competencia sobre quién debe ser el piloto de Ferrari y nunca la habrá", considera el monegasco, que toma nota del consejo del jefe de la Scudería, Fred Vasseur: "Si un piloto es astuto puede avanzar aprovechando el rendimiento y la experiencia del compañero".

Hamilton, con perfil bajo

Por si acaso, Hamilton ha optado por empezar el curso con perfil bajo, huyendo de etiquetas: "A lo largo de los años, la presión que me he autoimpuesto ha sido diez veces mayor que cualquier presión exterior. Al unirme a Ferrari no he sentido presión adicional. Sé lo que voy a dar de mí y cómo voy a poder hacerlo y va a requerir agachar la cabeza y trabajar. Vengo con la mente abierta. Se trata de empezar la temporada con buen ritmo", ha remarcado en su primera rueda de prensa oficial vestido de rojo en Melbourne.

"Todavía estoy aprendiendo cómo es este coche nuevo, que es muy distinto, es muy distinto a la unidad de potencia de Mercedes. El motor de Ferrari tiene una vibración diferente. El equipo trabaja de forma diferente. Es emocionante además de un reto. Es el momento más emocionante de mi vida, lo estoy disfrutando, y tengo muchas ganas de subirme al coche", ha añadido el heptacampeón.

"Hago todo lo que puedo, más allá de lo que he hecho nunca, para ver si puedo extraer el máximo. No va a ser fácil, lo sé, pero no siento presión, la presión externa para mí no existe, la presión viene de mí, con lo que yo quiera conseguir. No estoy aquí para demostrar nada a nadie. Cuando te unes a un equipo nuevo, es mejor conseguir buenos resultados y rendir al máximo lo antes posible, pero siempre hay un periodo de transición y siempre hay unos cimientos que construir", ha zanjado.