Leclerc, ¿solo un bache... o algo más?

Entre errores propios y problemas técnicos, el fin de semana de Charles Leclerc en el GP de Barcelona-Catalunya fue desastroso, tanto en clasificación como en carrera. El sábado el monegasco dijo que "buscaba algo diferente" para luchar por la pole, que tenía a su alcance, separado por milésimas de su compañero Lewis Hamilton y de George Russell. Pero su Ferrari acabó estrellándose contra las protecciones en la curva 4.

Relegado a la décima posición en la parrilla, el domingo un fallo hidráulico acabó definitivamente con cualquier expectativa del piloto monegasco, obligado a abandonar. "No me quedaba ni acelerador ni frenos", explicó Leclerc, que terminó sin dirección asistida y sin poder cambiar de marchas, mientras Lewis Hamilton cruzaba la meta en primera posición.

En Montmeló, su lado del garaje era un ‘funeral’, mientras en el de Hamilton se descorchaba el champagne y todo eran lágrimas de felicidad. Leclerc, que ya encajó un cero por accidente en Mónaco, no puso excusas: "Me siento muy avergonzado por no haber podido darlo todo en un fin de semana tan positivo para el equipo. Es todo culpa mía", dijo. Una desgarradora autocrítica.

Tras la cita de Barcelona, séptima del curso 2026, Leclerc se sitúa cuarto en el campeonato con 75 puntos, frente a los 115 que atesora Hamilton, que ahora es segundo en la general, a 41 del líder de Mercedes, Kimi Antonelli.

En los últimos cinco años, Leclerc nunca había acumulado dos abandonos consecutivos. Y se da la circunstancia de que los ha encajado desde que se anunció su renovación plurianual con Ferrari, en vísperas del GP de Mónaco.

En Maranello todos confían en que se trate solo de un desafortunado bache. “Creo que Charles está creciendo junto con el monoplaza y el equipo. En la carrera, fue un problema de fiabilidad. Lo positivo es que tenía un ritmo excelente, necesita seguir mejorando”, resumió el jefe de la Scudería Fred Vasseur.