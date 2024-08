Leclerc avisa a Hamilton para 2025: "No tendré piedad"

Charles Leclerc ha analizado su futuro en Ferrari para 2025. El piloto monegasco tendrá un compañero diferente en la escudería italiana el próximo, dejando de ser Carlos Sainz, y competirá con Lewis Hamilton por ser el primer piloto del equipo.

Leclerc fue claro en una entrevista con 'The Gentleman's Journal' cuando le preguntaron si tendría piedad con Lewis Hamilton cuando aterrizara en la escudería italiana. "No, por supuesto que no. No, no, no, cuando me pongo el casco, ya no hay nada de eso, cambias, no piensas en quién es quién y simplemente vas a por todas", respondió.

En 'Motorsport' también ha dado más detalles acerca de la relación con su próximo compañero de equipo. "Que un siete veces campeón del mundo se una al equipo siempre es una buena noticia, muy interesante y muy motivadora. Es interesante porque podré aprender de uno de los mejores pilotos de toda la historia de la F1, y es muy motivador porque me intriga la comparación con Lewis en el mismo coche. Por estas dos razones estoy impaciente por empezar este nuevo capítulo".

Aun así, no se ha olvidado de su actual compañero, Carlos Sainz. "Me gustaría decir que estoy muy contento de cómo he trabajado con Carlos (Sainz), es un piloto increíble y hemos superado momentos muy difíciles durante nuestra etapa en Ferrari. Y también es gracias a su contribución que estamos mejorando, siempre hemos trabajado bien juntos".

¿Le afectó la llegada de Lewis?

Leclerc se mojó también acerca de si la llegada de Hamilton influyó en su continuidad. "Sabía que había interés por ambas partes, y en estos casos es muy probable que se llegue a un acuerdo. No he pedido saber más, no forma parte de mi papel, pero tengo que decir que todo el mundo ha sido siempre muy abierto y sincero conmigo", confirmó.

El próximo año en Ferrari promete ser vibrante con dos de los mejores pilotos de la parrilla en la misma escudería. Aun así, todavía queda mucha temporada este 2024 y los pilotos ya preparan el próximo destino del calendario: el Gran Premio de los Países Bajos en el Circuito de Zandvoort.