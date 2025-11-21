Leclerc abre el 'juego' en Las Vegas

Con solo 18 grados en pista, sin agarre y riesgo máximo ha arrancado el GP de Las Vegas con Charles Leclerc al frente en los Libres 1. El monegasco ha replicado al volante las declaraciones polémicas del presidente de Ferrari, que acusó a sus pilotos de no estar a la altura esta temporada.

Leclerc ha abierto el 'juego' en esta primera sesión, precediendo a Alex Albon por una décima y a los Red Bull de Tsunoda y Verstappen, a 3 décimas. Todo apunta a que después de los problemas de las últimas semanas el RB21 funciona mejor en Las Vegas, si bien Max está lejos (49 puntos) del líder del campeonato Lando Norris.

Carlos Sainz se ha situado sexto con el Williams, por delante del McLaren de su amigo Lando, sexto, con Piastri en octava posición. Los dos primeros del campeonato se preparan para un fin de semana difícil.

Fernando Alonso ha rodado en la última plaza muchos minutos después de protagonizar un trallazo, y al final, pudo mejorar y subir hasta el 14º, justo por delante de su compañero Lance Stroll.