¿Qué le pasa a Sainz en China?

Carlos Sainz no tenía ganas de hablar y se notaba. Cariacontecido, sin saber muy bien cómo explicar sus malas sensaciones este fin de semana con el coche de Williams, el piloto madrileño ha dado algunas pistas al respecto y ha dejado claro lo que ya anticipaba la pretemporada: la zona media de la parrilla es una locura, igualadísima, lo que en un mal día o en un circuito poco propicio, te puede relegar al fondo del pelotón, como le ha ocurrido este sábado a '55'.

Sainz, que partirá 15º en carrera este domingo (08:00 h), ha resumido sus problemas en la crono de Shanghai, en la que Oscar Piastri (McLaren) se ha hecho con su primera pole en Fórmula 1. Su compañero Alex Albon, sin estridencias, le ha sacado tres décimas en clasificación, ha pasado a la Q3 y mañana saldrá cinco puestos por delante de Carlos.

"No sé dónde está la diferencia. Hay situaciones y vueltas en las que voy muy rápido, pero luego pongo tres o cuatro sets de neumáticos de clasificación y no logro mejorar lo que otros mejoran, sobre todo Alex. Me ha pasado como el viernes, no he mejorado el tiempo entre la Q1 y la Q2. Y es ahí donde lo acabo pagando, porque no mejoro con la evolución de pista".

Carlos reconoce que quizá se deba a qué todavía está en proceso de adaptación al FW47 con motor Mercedes, después de cuatro pilotando un Ferrari: "Nos faltan cosas todavía. Nos falta un poco con los nuevos ajustes, en algunas curvas se nota mejor, en otras no tanto. Pero es normal. Es la segunda carrera de 24, quedan muchas y llevará su tiempo entender según qué cosas y mejorarlas”, dice.

"En este circuito sí hay mucha diferencia y por eso estoy sufriendo más. En Australia era parecido. En Bahréin fui muy rápido, pero en Australia hubo sesiones en las que fui muy rápido. Luego en la Q3 de Australia, cuando todos ponen muchos juegos de neumáticos seguidos, encuentran más tiempo que yo. Es una tendencia y un punto débil en el que tengo que mejorar”, ha añadido.

El objetivo para Williams y Sainz en la carrera de China es dar un paso al frente tras un sábado muy complicado: "Tendré que trabajar sobre lo ocurrido hoy, estoy en ello, lo analizo con mis ingenieros", ha apuntado. "Suelo ir más cómodo en carrera que en clasificación, aunque en el sprint tuvimos tanto graining en los dos coches que no se pudo ver el ritmo real. Hemos hecho muchos cambios de ‘set-up’ y esperamos ir un poco mejor mañana"

Su compañero Albon le justifica: "El coche es más difícil de conducir aquí que en Bahréin y Melbourne y yo estoy más acostumbrado que Carlos. Puedo saber cómo jugar más con los cambios de configuración", señala en piloto anglo-tailandés, que ha terminado satisfecho: "La mejor posición que podíamos tener era 10º y lo conseguimos".