Lawson, señalado: la OMDAI lo culpabiliza por casi atropellar a dos comisarios pista

El fin de semana del Gran Premio de México no estuvo excento de polémica. Las (posibles) sanciones volvieron a ser las grandes protagonistas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así como el casi atropello de Liam Lawson a unos comisarios de pista que se encontraban cerca de la trazada durante la vuelta 3 de la carrera del domingo. Las imágenes fueron escalofriantes, y el piloto se mostró totalmente conmocionado por haber estado a punto de protagonizar una tragedia.

Todo se produjo tras la salida. Una colisión del mismo neozelandés con Carlos Sainz provocó que en pista quedasen restos de fibra de carbono del monoplaza. Fue entonces cuando los comisarios decidieron ondear una doble bandera amarilla en las primeras tres curvas para salir a limpiar la pista mientras el grupo aún se encontraba compacto al ser en los primeros compases de la carrera. Pero no contaron con que Lawson había pasado por el pitlane.

Entonces, Lawson, que salía del box, se topó con ambos comisarios cuando iba a una gran velocidad. “Podía haberlos matado”, dijo por la radio, visiblemente afectado por el desastre que estuvo a punto de protagonizar. “No podía creer lo que estaba viendo. Paré, regresé a la pista y no podía creer lo que estaba viendo. Nunca había visto algo así en el pasado. No tengo ni idea de por qué, pero necesitamos una explicación porque esto no puede volver a pasar”, dijo el piloto de Racing Bulls tras la carrera, ante los medios de comunicación.

Tras lo sucedido, la FIA anunció que se abriría una investigación para esclarecer lo sucedido tras la colisión en la curva 1. Pero en las últimas horas, la Organización Mexicana De Automovilismo (OMDAI) se ha pronunciado al respecto, y no ha dejado en muy buena posición al piloto.

Lawson, el responsable

Durante la jornada de este jueves, la OMDAI Sport México ha compartido un comunicado sobre lo sucedido, compartiendo imágenes sobre lo sucedido. "Al analizar la secuencia de la cámara a bordo del coche, se puede ver que el piloto Liam Lawson, al acercarse a la curva 1, comienza a girar para tomar la línea de carrera, momento en el que la presencia de los comisarios de pista es claramente visible mientras llevan a cabo sus procedimientos de intervención para recoger los restos que quedaron como resultado del contacto anterior”, comenzaban diciendo.

Por su parte, la organización mantiene que la responsabilidad de la casi tragedia no recae en nadie más que el piloto, puesto que “las imágenes muestran claramente que el piloto Liam Lawson mantiene el ángulo del volante de su coche al tomar la curva 1, sin cambiar su trayectoria, a pesar de que los comisarios estaban cruzando la pista para regresar a su puesto”.

Para la OMDAI, el problema fue que el piloto “no redujo la velocidad lo suficiente bajo la doble bandera amarilla”, incumpliendo, según su criterio, con la normativa. Cabe recordar que con la presencia de bandera amarilla los pilotos están obligados a reducir la velocidad, ya que son advertidos de una situación de peligro en pista.

Según este criterio, la culpa de lo sucedido recaería en el piloto de Racing Bulls. Por el momento, la FIA no se ha pronunciado sobre su investigación, por lo que habrá que esperar para saber en qué concluye la investigación y si habrá sanción para el piloto y su escudería.