Lawson rompe su silencio: "No tenía ni idea, tendrán sus opiniones sobre lo que es mejor"

Liam Lawson ha roto finalmente su silencio. El neozelandés está atravesando su momento más complicado como piloto después de ser descendido a RB de Red Bull tras solo dos Grandes Premios Disputados. La situación podría hundir completamente la carrera de uno de los pilotos más prometedores del paddock, aunque Lawson sigue en pie en busca de demostrar a su equipo principal que tomaron la decisión incorrecta prescindiendo de su talento.

Han sido días de mucha reflexión para Liam, que vuelve a la carga en el Gran Premio de Japón... esta vez con RB. Después de dos fines de semana estrepitosos que le costaron el asiento en Red Bull, el neozelandés está de vuelta en un Gran Premio que quiere que sea su particular prueba de consagración en la Fórmula 1.

La decisión de Red Bull de descender al compañero de Max Verstappen era algo que llevaba siendo valorada desde unos días antes del GP de China, aunque no fue hasta el término de la carrera en Shangai que todo se aceleró. Liam Lawson, que ya se encontraba con la mente puesta en preparar el siguiente fin de semana en Japón, recibió la noticia inesperada de su castigo como confirma en declaraciones que recoge la Fórmula 1: "Era un hecho consumado. Salí de China para empezar los preparativos para Japón, y básicamente recibí una llamada telefónica que me decía que esto era lo que iba a pasar", admite.

Una decisión 'sorprendente'

Liam Lawson junto a Isack Hadjar / Associated Press/LaPresse / LAP

El neozelandés sigue sorprendido de la decisión de descenderlo tras solo dos Grandes Premios disputados: "No tenía ni idea en China; fue algo que se decidió, supongo, el lunes o martes después. Me enteré después de China, básicamente. Creo que para todos nosotros fue probablemente más inesperado, pero fue después del fin de semana. Fue duro escucharlo". Lawson no desaprovechó para lanzar un dardo a Red Bull: “Christian y el equipo tendrán sus opiniones sobre lo que es mejor, y eso es algo que ellos deben decidir. Me sorprendió, es muy temprano en la temporada y esperaba ir a una pista donde ya he corrido y tener un fin de semana limpio para tener una oportunidad como esa".

Su etapa en Red Bull ya es agua pasada; RB se presenta en el camino como el sitio perfecto para demostrar que quienes tomaron la decisión de descenderlo se equivocaron. “Obviamente, es una oportunidad este fin de semana, se trata de aprovecharla al máximo y seguir en la Fórmula 1”, reconoció el piloto. “Ha sido una buena semana de preparación, así que estoy emocionado por empezar”. Y es que por mucho que Lawson ahora pase a un segundo plano para Red Bull, el de 23 años no pierde la confianza: "No cambia mucho; todos tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos para estar aquí. Realmente no cambia lo que siento sobre mí mismo".

Finalmente, preguntado por un posible regreso a Red Bull, Lawson evitó dar una respuesta concisa: "Creo que sabemos cómo es la Fórmula 1 y lo rápido que cambian las cosas. Si miro hacia atrás hace un año, no tenía asiento, así que han pasado muchas cosas en 12 meses". Un piloto en busca de redención en un mundo tan feroz como es el de la Fórmula 1.