Fórmula 1
Lawson le da la razón a Sainz: "No estoy de acuerdo con la sanción"
"Las reglas están escritas como están, por mucho que no estemos de acuerdo. Es una mierda para los dos", considera el neozelandés
Carlos Sainz vivió un domingo para olvidar en Zandvoort. Un toque con Liam Lawson cuando peleaban por la séptima plaza les envió a ambos al fondo de la parrilla, pero el español recibió además una penalización de 10 segundos por causar la colisión.
Tras la carrera y después de repasar las imágenes, Sainz explotó contra la decisión de los comisarios: “Puedes decir que fue incidente de carrera, pero de ahí a darle 10 segundos al piloto que va por fuera... es inaudito, ridículo y no tiene ningún tipo de sentido. Me lo tienen que explicar", lamentó.
Carlos, que en plena batalla llamó “estúpido” al neozelandés, no fue mucho más condescendiente con él ante las cámaras: “Hay otros pilotos con los que puedes hacer un paralelo. Lo llevo haciendo años en esta curva… Por alguna razón que todavía no entiendo hemos tenido un contacto con Liam, no es la primera vez que a alguien le pasa con él”, insistió.
La reacción de Lawson
Sorprendentemente, y aunque reglamento en mano la sanción tendría argumentos, Lawson le da la razón a Sainz y considera que la decisión no es justa. Eso sí, recuerda en base a la normativa consensuada en su día por la FIA y los pilotos, él no hizo nada mal ya que era el piloto que iba por el interior y llegó antes al vértice, por lo que podía trazar la curva a su antojo.
Optó por cerrar a Sainz y el incidente fue inevitable, lo que provocó que ambos pincharan y se quedaran sin opciones en la carrera. "Es una mierda, para los dos. Obviamente, no era mi intención, pero era la primera vuelta de una resalida y teníamos muy poco agarre de camino a la primera curva. Las reglas están escritas como están, todos lo sabemos, por mucho que no estemos de acuerdo", reconoció Lawson.
"Yo he estado en la otra parte también este año y tampoco estoy de acuerdo con la sanción, pero es lo que es. Él, para que sea su curva, tiene que estar por delante en el vértice y no estaba ni cerca, y creo que es por lo que ha tenido una penalización. Es una mierda para nosotros", añadió.
Viendo que su compañero Hadjar subió al podio en un agitado desenlace de carrera, Lawson lamenta también su infortunio: "Me hubiera encantado haber logrado un buen resultado en ambos lados del garaje, pero ese incidente nos costó caro. El coche es rápido y eso es con lo que nos quedamos", zanjó.
