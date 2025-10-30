Lawrence Stroll marca el camino: "No me rendiré hasta ser Campeones del Mundo"

Lawrence Stroll es alguien insaciable. No es algo que se descubra ahora, pero sí algo que Aston Martin necesita recordar en tiempos como estos para no perder su rumbo. Su propietario, alguien que está empeñado en hacer a su escudería campeona del mundo cueste lo que cueste, ha recordado su misión en un vídeo promocional para Maaden que ha despertado de nuevo la ilusión entre los seguidores del equipo verde. Y también los de Fernando Alonso.

El magnate canadiense llegó a la Fórmula 1 para hacer a Aston Martin campeón del mundo. "Soy implacable. No me rindo hasta que la misión esté completada. En este caso, la misión es ser Campeones del Mundo", recuerda Lawrence. A pesar de que su equipo atraviesa un momento complicado en cuanto a resultados, lo cierto es que en la escudería impera un clima de optimismo de cara a 2026.

El cambio de normativa pondrá el contador a cero para todos los equipos, algo que en Aston Martin siempre han tenido presente y que ha marcado el camino de la escudería estas últimas temporadas. Adrian Newey, Cardile, Cowell... son algunas de las piezas de un puzle que cuenta con prácticamente un millar de personas que buscan incansablemente que el monoplaza de la próxima temporada sea competitivo.

Presume de equipo

Stroll ha dado la bienvenida a su fábrica, una de última tecnología equipada con equipos de alto rendimiento: "Estamos presenciando las instalaciones que hemos construido para proporcionar las herramientas necesarias. No existe otra fábrica como esta en ningún equipo de Fórmula 1; no existe otro túnel de viento igual; no existe otro simulador de conducción en bucle como este", presume el magnate. "Y todo el campus tiene ese sentimiento de victoria, de rendimiento, de personas que se esfuerzan para encontrar esas décimas y centésimas de segundo adicionales".

🚨 Lawrence Stroll:



‼️ "No hay una fábrica como esta, no hay un túnel de viento como este, no hay un simulador como este en toda la F1"



💥 "Tiene ese AIRE DE VICTORIA"



👉 "Todo el equipo se está colocando en posición y estamos deseando que llegue el año que viene" pic.twitter.com/ZLLsaEwoSW — Nachez (@Nachez98) October 30, 2025

El canadiense detalla los pasos de que lleva siguiendo su equipo para ser el equipo a batir en Fórmula 1: "Lo primero fue acondicionar las instalaciones. Lo más importante era poner juntos el equipo de personas. Obviamente, conseguir que se uniera Adrian Newey fue monumental, ha estado con nosotros desde principios de marzo. Andy Cowell, director ejecutivo; Enrico Cardile, nuestro director técnico, además de otras 950 personas aproximadamente", declara. "Todo el equipo se está colocando en sus posiciones y ya estamos deseando que llegue el año que viene, con un enorme cambio de normas y reglamentos".

También habla de la incorporación de Honda, su nuevo suministrador de unidades de potencia: "Otro paso de gigante", explica. "Tenemos a Hondo como nuestra unidad de potencia. Tener un socio para nosotros es una experiencia totalmente diferente, diseñar un motor propio en lugar de tener un motor como clientes. Así que una cantidad tremenda de emoción", finaliza Stroll padre.