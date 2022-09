Laurent Rossi, CEO de Alpine: "Fernando Alonso se va a un equipo que es noveno"

El CEO de la escudería francesa ha dado explicaciones sobre por qué no han podido retener a Fernando Alonso "Con Piastri teníamos asegurado el futuro", dijo Rossi.

La marcha de Fernando Alonso a Aston Martín sigue dando de qué hablar. El CEO de Alpine, Laurent Rossi, ha dado ahora explicaciones de por qué no han podido retener a Alonso en la escudería francesa.

"No pudimos comprometernos para más de dos años porque con Piastri teníamos esa opción de más de tres años. Siempre tuvimos claro que debíamos centrarnos en el futuro. Y el futuro se llamaba Oscar Piastri", ha explicado Laurent Rossi en declaraciones recogidas de 'Auto Motor und Sport'.

El CEO de Alpine también se ha dado el lujo de opinar sobre el bicampeón del mundo: "Fernando tiene 41 años y en dos años tendrá 43. La caída puede venir de un año a otro teniendo esa edad. No podemos tomar decisiones irracionales que conllevan riesgos. No debería haberle molestado la oferta de un año más opción a otro. Solo puedo suponer que recibió una oferta en mejores condiciones en otro sitio. Estamos tristes pero no resentidos".

Laurent Rossi quiso también compararse con la nueva escudería de Fernando Alonso: "¿Creen que dos o tres años de contrato marcan una gran diferencia para él? Ahora se va a marchar a una escudería de carreras que va novena en el Mundial de Fórmula 1. Significa reconstruir el trabajo que ya ha hecho con nosotros. Habría sido menos riesgo para él en términos deportivos seguir en Alpine.