Lando Norris vuelve al colegio en Bristol: "Perseguid vuestros sueños"

Lando Norris no olvida sus raíces. El flamante campeón del mundo de Fórmula 1, que la pasada semana abrió la pretemporada 2026 con McLaren en el Circuit de Barcelona-Catalunya, encontró un hueco en su apretada agenda para visitar a los alumnos del colegio Chew Stoke Church School, en su ciudad natal de Bristol, en la que cursó sus estudios de primaria.

Los niños vivieron un día extraordinario gracias al gesto de Lando, que se mostró tan amable y cercano que incluso se acabó prestando a arbitrar una carrera de patinetes en el patio de la escuela. "Es algo que no olvidarán en su vida", destacó un portavoz del centro.

Norris fue recibido con centenares de chavales portando banderas a cuadros y posó junto a un mural de bienvenida que le habían preparado con esmero los alumnos. Después de reunirse con algunos de los que fueron sus antiguos profesores, el piloto británico ofreció una charla a los niños, motivándoles de cara al futuro y poniéndose como ejemplo de que no hay imposibles: "Perseguid vuestros sueños", les animó.

Lando Norris, recibido por los alumnos de su antigua escuela en Bristol / Chew Stoke Church School

La historia se fraguó a partir de 2024, cuando Norris ganó su primera carrera en la Fórmula 1, en el GP de Miami y los alumnos del Chew Stoke Church School le mandaron cartas felicitándole. A finales del pasado año, cuando se proclamó campeón, Lando les correspondió enviándoles un vídeo para agradecerles su apoyo. Y este martes se presentó personalmente en la escuela y se paseó por todas las aulas en las que no hace tantos años (él tiene 26) era uno más de esos alumnos que soñaban en grande.

Lando Norris con la ganadora de la carrera de patinetes / Chew Stoke Church School

El propio colegio contó la visita de Norris y mostró su orgullo por contar con todo un campeón de F1 en su historial: "Tras ser recibido por el Sr. Hewett, el equipo directivo y dos alumnos de 6.º de Primaria, Lando tuvo la amabilidad de posar para numerosas fotos y participó en una asamblea escolar donde habló sobre sus motivaciones, la importancia de la perseverancia y la determinación para alcanzar las metas, sean cuales sean. Respondió a muchas preguntas y el colegio tuvo la oportunidad de obsequiarle algunos regalos. Tras la asamblea, Lando visitó todas las aulas, respondió a más preguntas, firmó artículos e incluso ayudó en la meta de algunas carreras de scooters. Lando, muy generosamente, dejó un regalo a cada alumno, que se entregará mañana".