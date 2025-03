Lando Norris y la polémica del 'mini-DRS': "Nosotros no tenemos que cambiar nada"

Lando Norris se estrena en China como primer líder del Mundial 2025, después de romper la histórica racha que atesoraba Max Verstappen desde 2022. Al mismo tiempo, el piloto británico asume la presión que eso implica. Y más después de las polémicas por las órdenes de equipo en McLaren y también por el cerco de la FIA a los alerones flexibles y el supuesto 'mini-DRS' que daría ventaja a los coches 'papaya'.

La superioridad del MCL39 en Australia convirtió al ídolo local Oscar Piastri en el rival directo de Lando, que lideraba la carrera en Melbourne cuando el equipo tuvo que frenar a su compañero: "Soy más rápido, pero vale", respondió Oscar, que acabaría relegado a la novena plaza tras el caos por la lluvia en las últimas vueltas.

Este jueves en Shanghai, Lando ha explicado que desconocía esas órdenes a Piastri y ha matizado que "se lo dijeron durante dos o tres vueltas, cuando estábamos pasando a doblados en condiciones complicadas. Hubiéramos quedado como idiotas si hubiéramos intentado competir entre nosotros y nos hubiéramos salido de pista por ello. Fue por un par de vueltas, le pidieron que aguantara la posición, pero tenemos libertad para competir", ha insistido.

Sobre su nueva situación, al frente del Mundial, Norris ha asegurado que "no hay ninguna diferencia para mí en este momento, no pienso en ello, realmente no me importa. No debería cambiar nada de lo que hago, no debería cambiar lo que hace el equipo. La gente tiene que calmarse un poco. Me mantengo concentrado e intentaré hacer lo mismo aquí este fin de semana, pero probablemente ni siquiera piense en el campeonato hasta por lo menos la mitad del año".

"Sé que tengo mucha más presión y que todo el mundo dice 'ahora tiene que hacerlo'. Pero estoy muy relajado y tranquilo y me siento lo más relajado que he estado nunca, pero en el buen sentido y preparado", ha añadido.

El británico admite que su coche es la referencia ahora mismo: "Creo que somos favoritos porque el coche vuela, se ha hecho un gran trabajo, pero habrá carreras en las que sufriremos. Max estaba a tres décimas el sábado, el año pasado nosotros empezamos mucho más atrás y terminamos con el mejor coche. Si la mentalidad de Mercedes es centrarse en 2026, fantástico, pero no es la nuestra. Tenemos mucho trabajo con este coche, si te relajas fracasas", ha advertido. "Además, el hecho de que Oscar y yo nos empujemos nos permite sacar una décima y media más que pilotos como Max o George porque sus compañeros no tienen tanta experiencia".

Y respecto al endurecimiento de las normas de la FIA, más estricta con los alerones en China, Norris también se ha mostrado a la defensiva: "Nosotros no tenemos que cambiar nada. De hecho, quizás nuestro alerón sea demasiado bueno, no estamos empujando demasiado los límites. Si esta directiva se hubiera aplicado la semana pasada, hubiéramos tenido los mismos resultados. Creo que esta dirigida a otros equipos que si sobrepasaron esos límites", ha zanjado.