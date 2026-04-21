Lando Norris habla sobre sus inicios en la F1: “Tenía muchas dudas: '¿Merezco estar aquí?”

El cambio de reglamentación en la F1 que ha entrado en vigor en este 2026 ha supuesto un cambio radical en cuanto a favoritos se refiere, respecto al año pasado. McLaren, gran dominador de 2025, no acaba de encontrar su sitio y el campeón Lando Norris marcha quinto, con solo 25 puntos, después de tres carreras disputadas.

El piloto británico, que este lunes recibió el premio Laureus a Mejor Revelación del año, ha pasado antes por momentos complicados. En una entrevista a 'The Guardian', justo antes de recibir el galardón, desveló que "hablé con ciertas personas el año pasado, cuando estaba pasando por un mal momento. Atletas de élite, algunos de los mejores del mundo, y les conté sobre mis dificultades y qué hacen en esos momentos. Cómo logran abstraerse del ruido y ser ellos mismos en la cancha de tenis, en el campo de golf o donde sea”.

Aunque no quiso revelar nombres concretos, el de McLaren aseguró que "son personas increíbles que lograron mucho en diferentes deportes y sin duda me ayudaron a lograr lo que logré". Ni más ni menos que el título de campeón del mundo de F1.

Lando abrió el Mundial 2025 con una victoria en Australia pero no pudo volver a ganar hasta Mónaco, varios meses y varias carreras después. Fue en ese período, "en esa pequeña parte de la temporada en la que las cosas no funcionaban y no me sentía muy cómodo con el coche", cuando necesitó ayuda.

Lando Norris celebrando su título en 2025 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Era rápido y lo suficientemente bueno como para ganar carreras. Simplemente no podía resolverlo por mi cuenta. Así soy yo: necesito la ayuda de mucha gente diferente”, explicó en su entrevista al rotativo británico. El resultado no pudo ser mejor, aunque "luego tienes que salir y hacer el trabajo tú mismo". "El año pasado fue muy especial, ya que solo hay 35 campeones del mundo de Fórmula 1 en toda la historia. Que yo forme parte de esa lista es algo increíble", reconoció.

El Mundial 2026 ha empezado de forma muy diferente, y tanto para el piloto como para el equipo "ha sido un comienzo difícil", aunque "ese es el precio que se paga por ganar el campeonato mundial y jugárselo todo a una sola carta. Pero ahora es el momento de trabajar en mejoras y desarrollos sin carreras".

El síndrome del impostor

El joven piloto británico habló también de su temporada de debut en la F1, en 2019. Un curso en el que, “tenía muchas dudas: '¿Merezco estar aquí? ¿Por qué no soy tan bueno como esta gente?' Sientes que estás haciendo perder el tiempo a los demás… Lo pasé muy mal”.

Aún así, tuvo detalles con la gente de su alrededor, como regalar una botella personalizada a cada miembro del equipo. Mi mayor motivación siempre es intentar hacer feliz a mi equipo, tanto como hacerme feliz a mí mismo y ganar. Ciertamente hay pilotos a los que no les importa tanto, pero es algo que siempre me ha encantado", asegura en la entrevista en la que recuerda como en su etapa de piloto de pruebas se quedaba a ayudar a los mecánicos a empaquetar las piezas tras los grandes premios.