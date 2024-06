Lando Norris: "Debería haber ganado, teníamos el coche más rápido"

Max Verstappen lo ha vuelto a hacer. Tras un fin de semana en el que todo estuvo muy apretado, el neerlandés volvió a sacar su mejor versión para imponerse en la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1. Una carrera en la que Lando Norris demostró el gran nivel en el que se encuentra McLaren, consiguiendo una meritoria segunda plaza por delante de Lewis Hamilton.

“Aunque he conseguido conseguir el liderato en la segunda vuelta y después he podido aumentar la diferencia, después de eso hemos tenido que hacer una carrera defensiva porque Lando y McLaren eran rapidísimos, especialmente en degradación en las últimas vueltas. Lo hemos hecho todo bien, hemos tenido una estrategia agresiva que ha dado sus dividendos aunque haya estado muy apretado hasta el final. Estoy muy contento de ganar aquí”, afirmó Verstappen al término de la carrera.

El neerlandés, quien partía desde la segunda plaza, adelantó a Lando Norris en la salida, aunque se vio rebasado por el Mercedes de George Russell, al que finalmente adelantó en la vuelta tres para colocarse líder de la carrera. “He tenido que hacer algo de rally en la recta, me he tenido que ir a la hierba y he perdido algo de inercia ahí. He frenado tarde en la curva 1, pero estaba determinado a conseguir el liderato y una vez estaba ahí he podido cuidar los neumáticos, que aquí se calientan mucho con estas curvas rápidas, y eso sin duda ha hecho que mi carrera sea mejor”, explicó el vigente campeón del mundo.

Norris, decepcionado

A pesar de firmar una gran segunda plaza y haber estado a punto de alcanzar a Vestappen al final de carrera, Lando Norris afirmó estar decepcionado con el resultado, pues tenía todas las herramientas para hacerse con el triunfo. “Debería haber ganado, pero he salido mal. El coche ha sido increíble hoy y sin duda creo que éramos el coche más rápido, pero lo he perdido al principio. Estoy decepcionado. Ha habido muchas cosas positivas a extraer, pero una negativa me ha arruinado el día. Tengo que trabajarlo para la próxima vez, pero aparte de eso buenos puntos gracias al equipo porque el coche ha sido increíble”, declaró el inglés.

“No estoy seguro de si he hecho algo incorrecto en la salida. He perdido un poco con Max, y luego George me ha sorprendido por el exterior. Enhorabuena a Red Bull y a Max, otro buen trabajo por su parte y una pena que lo hayamos perdido. Es algo frustrante, pero lo hemos aprendido para la próxima. Austria y Silverstone son dos de las pistas que más me gustan, así que tengo muchas ganas. Tenemos que solucionar un par de cosas para estar aún más arriba”, añadió.

Hamilton, también condicionado por la salida

Por su parte, Lewis Hamilton volvió a pisar el podio, algo que no hacía desde el Gran Premio de México 2023. El piloto de Mercedes admitió estar muy agradecido con el equipo, ya que han realizado un trabajo duro para mejorar en las paradas. Aun así, el inglés expuso que, de haber salido mejor, podría haber estado más adelante.

“Ha sido un buen fin de semana, un fin de semana sólido, así que muchas gracias al equipo, que están entrenando duro las paradas. Las paradas y la estrategia han sido geniales, pero desafortunadamente al igual que Lando he salido mal y he perdido terreno comparado con los Ferraris, así que he tenido que pelear para volver al lugar donde he acabado. Si hubiera salido mejor no sé si hubiéramos podido alcanzar a los de arriba, pero creo que no hubiésemos quedado tan atrás”, expuso el heptacampeón.

Sobre su incidente con Sainz, el piloto de Mercedes afirmó que, para él, fue un adelantamiento al límite pero justo. “Todos los adelantamientos han sido muy apretados, y es como debería ser. En la primera curva con Sainz, creo que hemos chocado ruedas, pero creo que ha sido justo. Yo le he dejado espacio, y ha sido justo al límite, no cabía ni una hoja de papel entre nosotros”, sentenció.