Lando Norris avisa ante la posible retirada de Max Verstappen: "Sería una pena para el deporte"

A tres jornadas del regreso de la Fórmula 1 tras un parón de más de un mes, toda la atención se centra en los cambios introducidos en el reglamento tras un inicio de temporada polémico debido a la nueva era de monoplazas, que no termina de convencer a muchos pilotos de la parrilla. Uno de ellos, el tetracampeón Max Verstappen, quien incluso llegó a dejar una puerta abierta a la retirada. Sobre esta posibilidad se ha sincerado recientemente Lando Norris, vigente campeón de la categoría.

La realidad es que el neerlandés no se encuenta cómodo con el estilo de pilotaje que debe adaptar con la nueva unidad de potencia con un 50% de energía eléctrica. La recarga de la batería es esencial y obliga a los pilotos a dosificar su instinto. "En privado estoy muy contento. Uno también espera 24 carreras, esta vez son 22, pero normalmente son 24... Y entonces uno se pregunta si vale la pena. ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Disfrutando más viendo a mis amigos cuando no estoy compitiendo?", dijo en unas declaraciones ofrecidas a la 'BBC Radio 5 Live' tras el GP de Japón.

Incómodo con la nueva era

"Cuando estás en la séptima u octava posición y no disfrutas de la Fórmula 1 que hay detrás, no se siente natural para un piloto de carreras. Claro que intento adaptarme, pero no es agradable la forma en la que hay que correr. Es realmente anti-piloto, llega un punto en que, sí, simplemente no es lo que quiero hacer", decía en la citada entrevista, refiriéndose a las pocas sensaciones que acumula con esta nueva era y con el nuevo RB22, con la novedad del motor Ford.

Unas declaraciones que dejaban entrever que tal vez el momento de colgar el casco y el mono llegaría pronto, pese a tener contrato con los de Milton Keynes hasta 2028. Sobre este asunto se han pronunciado varios pilotos de la parrilla en las últimas semanas. Uno de ellos fue George Russell, segundo en la general de pilotos. En el pasado, el británico y el neerlandés han tenido varios encontronazos y bien es sabido por todo seguidor del 'Gran Circo' que se respetan, pero no son los mejores amigos.

"La Fórmula 1 es más grande que cualquier piloto", dijo el británico, en unas declaraciones que recogió 'Motorsport'. "Pero no quieres perder a Max, porque creo que todos disfrutamos compitiendo contra él", valoraba.

Verstappen felicita a Norris tras lograr el título mundial de 2025 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Una línea que ha mantenido el vigente campeón, Lando Norris. "Max se ha ganado el derecho a irse y hacer lo que quiera. Ha ganado cuatro campeonatos del mundo. Y siempre ha sido así, no es solo ahora. Siempre ha sido muy franco a la hora de decir lo que piensa, estés de acuerdo o no, o debas decirlo o no. Es él mismo y creo que esa es una forma muy buena de vivir la vida", dijo, en unas declaraciones que recoge 'Sky Sports'.

El británico considera que la pérdida de un talento como Verstappen sería un varapalo para la Fórmula 1. "Sería una pena para el deporte, se le echaría en falta, si eso llegara a suceder, porque probablemente sea uno de los mejores pilotos que se hayan visto jamás en la Fórmula 1", valoraba.

Además, considera que competir con un piloto de su nivel siempre es positivo para el resto de integrantes de la parrilla. "Y creo que sería una pena para nosotros porque, aunque a veces nos complica la vida muchísimo, siempre es muy divertido competir contra él y siempre mola correr contra alguien que ha ganado cuatro campeonatos. Siempre quieres competir contra los mejores del mundo y él sin duda es uno de ellos, así que sí, sería una pérdida para el deporte", sentenciaba el piloto de McLaren.