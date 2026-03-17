Lando Norris, actual campeón, crítico con la F1: "Ya no se ve quién tiene más pelotas"

Lando Norris y Max Verstappen, los dos últimos campeones del mundo, están siendo los dos pilotos más críticos con la nueva normativa de la F1. Tras el Gran Premio de China, segunda cita de la temporada, el neerlandés dijo hablar “en nombre de la mayoría de pilotos” y aseguró que “los que disfrutan con este tipo de carreras, con el nuevo reglamento, es porque no entienden de qué va esta competición”. Lewis Hamilton, que logró su primer podio con Ferrari en Shanghai, le contradijo: “Estos coches son más fáciles. Son las mejores carreras que he tenido nunca en la Fórmula 1”.

Ahora su compatriota Lando Norris, que este año luce el 1 de campeón en su McLaren y en China ni siquiera pudo tomar la salida por un fallo eléctrico del MCL40, ha echado más ‘leña al fuego’ contra la normativa que se estrena este año y que combina al 50% la propulsión de combustión y la energía eléctrica. Según Lando, en esta nueva Fórmula 1 “no se ve quién tiene más pelotas".

Norris, en declaraciones a Racing News 365, lamenta lo mucho que se ha perdido en el espectáculo, especialmente en la clasificación, que tradicionalmente era uno de sus puntos fuertes. Elige un circuito mítico y de máxima dificultad, Spa-Francorchamps, para poner un ejemplo: “El mejor no será quién tenga más pelotas en Pouhon, sino el que gestione mejor la energía durante toda la vuelta”, advierte.

"Simplemente se trata de ver quién es capaz de aprovechar el impulso en el momento adecuado y acelerar lo justo sin usar la batería, y cosas por el estilo. Así que el piloto todavía puede marcar la diferencia sacando el máximo partido al motor, pero es algo muy diferente a limitarse a decir: ¿quién puede alcanzar la mayor velocidad en Pouhon? Depende más de lo que necesite el motor", añade.

“Ya no se trata solo de cómo sacar cada milésima de segundo del coche, basándose únicamente en el piloto y el coche. Olvídate del motor, porque este siempre ha sido bastante bueno para todos. Simplemente se trataba de quién podía sacar más partido al coche ese día. Eso era todo”, subraya Norris , que matiza que tampoco hay que restarle mérito a los pilotos de Mercedes y Ferrari, que ahora mismo están arriba.

"George (Russell) también ha hecho un gran trabajo al comprender todas estas cosas. Sigue mereciendo elogios por optimizar el paquete que tiene y por entender todo esto posiblemente mejor que otros”.