Lance Stroll, molesto por las críticas: "Un par de malas carreras y apestas"

Días atrás Aston Martin difundió una extensa entrevista de su socio comercial Madden a Fernando Alonso. Y ahora es el turno de su compañero Lance Stroll. El piloto canadiense se sincera y reconoce que las críticas constantes le afectan, aunque intenta aislarse de ellas. También reivindica estar en la selecta parrilla de la F1 por méritos propios y no por ser el hijo del propietario de Aston Martin F1, Lawrence Stroll.

“Debuté en la Fórmula 1 en 2017. Ser el novato más joven en subir al podio es algo que nunca olvidaré", recuerda Lance, que a lo largo de su carrera, en sus nueve temporadas en F1, ha tenido muchos altibajos. “Todos amamos los momentos de celebración con champán, pero en realidad, son los momentos difíciles los que te enseñan más sobre ti mismo y te hacen crecer. A veces somos culpables de no disfrutar lo suficiente los buenos momentos. Está bien detenerse, reflexionar y disfrutar el viaje", subraya.

“Podríamos hablar de podios o poles, pero hablemos de las derrotas. Es ahí donde realmente aprendes más sobre ti mismo y creces. Quiero que cada día sea grandioso y perfecto, pero esa no es la realidad del deporte. En cualquier cosa que persigas en la vida vas a tener altibajos y tienes que aceptarlo antes incluso de empezar cada temporada. A veces no estás en posición de lograr la pole; el coche no es lo suficientemente rápido y calificas décimo. Pero si sabes dentro de ti que diste todo lo que tenías, también te sientes bien", defiende.

“El 95 % de ser piloto de Fórmula 1 es mental, y el 5 % es físico. Como en cualquier deporte, necesitas estar en buena forma física, pero sobre todo necesitas confianza y creer en ti mismo. Siempre me interesa cómo puedo mejorar mentalmente y técnicamente, y cómo enfocar los fines de semana de carrera", explica Lance. “Me encanta el aspecto psicológico del deporte. Trabajar en la parte mental es clave para sacar lo mejor de ti mismo. Ese proceso ha sido muy importante para mí", apunta.

Las críticas

Lance se emociona cuando le preguntan por las duras críticas que recibe tras una mala actuación o cualquier gesto que es percibido como inadecuado. “Habrá gente que intentará derribarte, pero tienes que mantenerte en tu carril, seguir creyendo y seguir trabajando”.

“La gente es muy corta de miras, haces un par de carreras buenas y eres genial, pero haces dos malas y apestas. Eso nunca va a cambiar. Si les hago caso me afecta, no acepto una crítica de quien no aceptaría un consejo. Vivo en mi propio mundo y creo que rodearte de las personas adecuadas y valorar la opinión de quienes te importan es muy importante", afirma Stroll.

Sobre el trabajo en su parte del box, con sus mecánicos e ingenieros, el piloto canadiense, de 26 años, destaca que “la comunicación es clave en nuestro deporte. Para sacar lo mejor de ti y del coche, tienes que sacar lo mejor de las personas que te rodean".

"Gran parte de eso tiene que ver con el trabajo de configuración, pasar tiempo fuera de la pista, hablar con todos en la fábrica, entender cómo está evolucionando el coche, cómo podemos extraer más de él y cómo podemos hacer los cambios necesarios”, precisa.

“Cuando tienes todo lo que necesitas en el coche, ahí es cuando puedes sacar lo mejor de ti mismo", dice Stroll, que al igual que su compañero Fernando Alonso y todo el personal de Aston Martin, confía en que el cambio de normativa y la llegada de Honda les permita tener un coche competitivo en 2026.