FÓRMULA 1
Lance Stroll, compañero de Alonso, sobre el Aston Martin: "Es la peor mierda que he conducido en mi vida"
Honda sigue sin encontrar respuestas a los problemas de motor del AMR26 y Aston Martin se ancla en la parte baja de la parrilla sin soluciones a corto plazo
Aston Martin es la decepción de la temporada en la Fórmula 1. A pesar de todas las expectativas puestas en el AMR26 diseñado por Adrian Newey, la realidad es que el monoplaza verde es un auténtico drama un fin de semana tras otro. Anclados en la parte trasera de la clasificación, solamente superados por Cadillac en la cola, la escudería británica intenta encontrar soluciones a contrarreloj mientras que muchos miembros del equipo empiezan a desesperarse.
Es el caso de Lance Stroll, segundo piloto de Aston Martin. El compañero de Fernando Alonso, hijo del propietario Lawrence Stroll, está adoptando esta temporada una actitud ciertamente curiosa. Sin la necesidad de agradar a nadie con sus declaraciones, Lance dice todo lo que otros no se atreven y carga constantemente contra Honda y el rendimiento del AMR26. Como dicen, cada vez que habla sube el pan.
Y en esas está el piloto, que dejó en el último Gran Premio de China una nueva radio para la posteridad. Como rescata en Twitter "Nachez", el canadiense se hartó en mitad de la Clasificación de China para mandar un duro mensaje a su equipo "Esta es la peor mierda que he conducido en mi vida", sentenció el piloto, que no se corta la lengua cuando tiene que hablar del coche que conduce cada fin de semana. El resultado final: Stroll no pasó de Q1.
Las palabras de bien seguro han hecho su efecto en Aston Martin, que lanza dardos continuos a Honda como principal responsable del pobre rendimiento del monoplaza. Fernando Alonso, entre otros, pone el punto de mira en el motorista japonés, que ha suministrado la peor unidad de potencia de la parrilla al monoplaza verde cuando prometía dar un paso adelante en 2026.
Japón, próxima parada
La Fórmula 1 retomará la acción este fin de semana en Japón. En casa de Honda, Aston Martin espera dar un pequeño paso adelante para poder competir por pasar de la Q1, algo que hasta ahora se está convirtiendo en una auténtica odisea para el equipo británico. No existen muchos motivos para creer en el milagro de Aston a corto plazo, pero Suzuka será una nueva prueba de fuego para saber si los pasos dados se están dando en la dirección correcta.
Fernando Alonso, por su parte, se volverá a subir al AMR26 con el objetivo de intentar sacar un nuevo resultado por encima de las posibilidades de Aston Martin. El asturiano, incansable a sus 44 años de edad, confía en la evolución del monoplaza y se espera a próximas mejoras del coche para tomar una decisión respecto a su futuro. Su contrario, cabe recordarlo, termina a final de temporada.
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