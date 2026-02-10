Kimi Antonelli sufre un accidente de tráfico y estrella su Mercedes exclusivo

Kimi Antonelli ha sido el desafortunado protagonista de un accidente de tráfico en las últimas horas. El piloto italiano, joven promesa de la Fórmula 1, tuvo un percance por la carretera al volante de un Mercedes exclusivo que requirió de la asistencia de la policía, aunque con fortuna de salir ileso del incidente.

El accidente tuvo lugar en Serravalle, en una autovía cerca de San Marino. Antonelli se encontraba conduciendo un AMG GT 63 PRO 4MATIC+ «Motorsport Collectors Edition», un coche superdeportivo del que solamente existen 200 unidades. La unidad personalizada, otorgado por la empresa alemana hace unos días, cuenta con un motor V8 biturbo de 4.0 litros capaz de generar 612 caballos de potencia. Se desconoce los detalles exactos del incidente, pero el piloto terminó chocando contra una barrera de seguridad y quedó varado en la autovía sin provocar daños mayores ni implicar a terceros.

Así lo comunicó Mercedes en un comunicado: "El pasado sábado por la noche, cerca de su domicilio en San Marino, Kimi se vio involucrado en un accidente de tráfico. La policía acudió al lugar tras recibir una llamada de Kimi. Su coche fue el único implicado y, aunque el vehículo sufrió daños, Kimi salió completamente ileso".

El accidente sucede unas horas antes del inicio de los test de pretemporada en Bahréin, donde el italiano tenía previsto ponerse al volante de su Mercedes para coger sensaciones de cara al inicio de la temporada en Australia. Se prevé que la joven promesa esté con su equipo en el Circuito Internacional de Sakhir y pueda cumplir con el plan diseñado en un principio, donde la escudería parte como gran favorita para llevarse el campeonato en 2026.