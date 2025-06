Kimi Antonelli, de hacer podio con 18 años a la selectividad

Kimi Antonelli no es un piloto cualquiera en el mundo de la Fórmula 1. No lo es, en parte, porque mientras hace historia con el tercer podio más joven de la historia de la competición, el boloñés se entrenta a otra prueba de no menor envergadura: los exámenes finales.

Lo que a muchos les podría parecer un trámite tras correr semana tras semana a más de 300 km/h, para el piloto de Mercedes no ha sido como tal: "Estaba bastante nervioso, incluso más que antes de una carrera. No tuve mucho tiempo para estudiar, hice lo que pude". A su salida del Instituto Salvemini de Casalecchio, en las afueras de Bolonia, el chico de 18 años se enfrenta a las preguntas de los periodistas y responde como si de un veterano en el paddock se tratara.

Piloto de Mercedes... y estudiante

Antonelli, como otros más de 524.000 estudiantes en toda Italia, se encuentra estos días realizando la maturità, una especie selectividad italiana. El italiano compagina sus obligaciones como piloto oficial de Mercedes mientras cursa Relaciones Internacionales y Marketing, algo innegociable para el piloto y su familia a pesar de ser una estrella mundial en ciernes.

El de Mercedes promete dar lo mejor de sí en las aulas... y poder disfrutar después / EFE

Y es que, a pesar de pilotar codo con codo contra veteranos de guerra en pista, Kimi Antonelli sigue siendo casi un adolescente; el italiano tiene sus amigos, sus profesores, sus obligaciones... y no quiere desprenderse de nada de ello. Sin ir más lejos, en Imola, el boloñés invitó a su clase para que pudieran seguir desde cerca la carrera de su compañero. Eso sucedió antes de Canadá, donde el de Mercedes consiguió su primer podio en la Fórmula 1, el tercero más precoz de toda la historia de la competición.

Tras su salida de Montreal, el italiano ya avisó de sus obligaciones como estudiante: "Tengo exámenes próximamente, así que no puedo salir tanto de fiesta porque tengo que estar en forma para ellos y evitar la resaca”, decía. Y con una naturalidad pasmosa, remataba: “Tengo que empezar a estudiar ya, si no mi madre no estará contenta". Palabras de todo un piloto de Fórmula 1.

La humildad como bandera

Antonelli podría haber escogido una sesión privada organizada exclusivamente para él para realizar la maturità. Sin embargo, prefirió experimentar esa normalidad de la que tan a menudo le falta y hacerla con sus compañeros y amigos como uno más: "Fue agradable tener la oportunidad de presentar el examen con mis compañeros: es más tranquilizador, aunque no podamos ayudarnos mucho". "Anoche estábamos todos en mi casa, repasamos un poco juntos y luego escuchamos la canción ' Notte prima degli esami '. Después celebramos la victoria de Virtus; fue un buen momento, sobre todo después del fin de semana en Canadá, para relajarnos”, añade.

A su salida del primer día de exámenes, el italiano se encuentra con una expectación nunca antes vista en un estudiante de selectividad... y Antonelli responde con naturalidad. ¿Mejor 100 en el examen final o el podio en Austria? "Ambos", responde de inmediato. ¿Mañana? "Tengo inglés; no me preocupa, también es mi asignatura favorita", admite. "La parte más difícil fue el examen oral de matemáticas, para el que pidió ayuda a sus amigos y compañeros: “Al final, los ingenieros del equipo tenían demasiado que hacer para ayudarme”, explica entre bromas.

El de Mercedes promete dar lo mejor de sí en las aulas... y poder disfrutar después. Tras no poder salir de fiesta en Canadá, Antonelli promete celebraciones tras los exámenes: "Quizás en San Marino o Riccione, ya veremos. Pero sin duda será en compañía de mis amigos".

La naturalidad del piloto la expresan los profesores de Antonelli, quien reconocen el esfuerzo de Antonelli y su humildad: "Me dijo que estaba más emocionado por este examen final que por una carrera de Fórmula 1", comentó esta mañana la profesora Alessandra Regina del instituto Salvemini de Casalecchio. Así es Kimi Antonelli, un piloto fuera de lo corriente que ha pasado de hacer podio con 18 años a la selectividad en apenas tres días.